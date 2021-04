Metropole bude zelenější. Zvětší se plocha Stromovky, na Letné bude jezírko

Omezení cestování mimo okresy i další zákazy vyplývající z boje proti pandemii onemocnění covidem-19 způsobily mimo jiné to, že Pražané vyrážejí mnohem častěji do parků. Ty zažívají rekordní návštěvnost. Například do Stromovky před pandemií ročně mířilo kolem 2,5 milionu návštěvníků, nyní vychází počet návštěvníků na rok kolem šesti milionů.



Pražanům v tomto ohledu hraje do karet to, že se metropole se svými 3 965 hektary parků a zahrad řadí mezi nejzelenější města světa. Podle indexu HUGSI za rok 2020, který vydává společnost Husqvarna, je podíl parků, lesů a další zeleně v Praze třináctý nejvyšší z celkem 155 sledovaných měst ze šedesáti zemí světa.

Vedení města letos hodlá významné pražské parky dále upravovat. Dostanou nové vodní plochy, mobiliář nebo se rozšíří jejich rozloha.

Rozšíření zelených ploch se týká již zmiňované Stromovky. Ta se zvětší o zhruba 30 tisíc metrů čtverečních. Nová zeleň vznikne na místě nevyužívané plochy Výstaviště, kde se nacházely i bývalé tenisové kurty a další nevyužívané asfaltové plochy. „Máme na to už hotový projekt a práce začnou teď na jaře. Dojde k rozšíření území, které Pražané mohou využívat. Kromě nového trávníku přibudou například fitness prvky, stoly na stolní tenis nebo hřiště na pétanque,“ popisuje náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Vodní plocha na Letné

Rozsáhlý projekt čeká také park na Letné. Už během letošního roku by mělo v prostoru u Hanavského pavilonu v jihovýchodním cípu Letné směrem k pískové ploše vzniknout nové jezírko. „Bude to vodní nádrž s rozlohou sedm tisíc metrů čtverečních, která bude sloužit k závlaze trávníků a také jako rekreační místo,“ říká Hlubuček.

Vizualizace nového jezírka v parku na Letné

Nová nádrž má také předcházet vzniku tepelných ostrovů v centru města. Napájet ji bude voda z Vltavy, kterou na povrch přivede Rudolfova štola. Koupání v ní bude na vlastní nebezpečí. Uprostřed vodní plochy bude ostrůvek, kde může hnízdit vodní ptactvo. Podle náměstka by vodní nádrž měla být hotová ještě letos.

Náklady na vybudování jezírka jsou kolem 20 milionů. Nyní se na místě dělá geologický a archeologický průzkum. Archeologové jsou na Letné od ledna a za tu dobu vyhloubili několik sond. V nich nalezli pozůstatky pracovního tábora, ve kterém pobývali příslušníci Pomocných technických praporů během stavby Stalinova pomníku. Do Letné chce město dále investovat. V plánu jsou například nové cesty, mobiliář nebo výsadba dalších stromů.

Ještě letos má začít také první velká revitalizace parku na Vítkově. V první etapě zmizí dlouhá asfaltová příjezdová cesta k památníku na vrchu Vítkova, kterou nahradí mlatová promenáda s vodními prvky, novým stromořadím nebo kioskem s toaletami. Úpravy počítají také s lepším hospodařením s vodou, která se bude vsakovat do půdy místo toho, aby jen odtekla po asfaltu.

„První etapa bude za 45 milionů korun a doufám, že začneme ještě letos. Koncem příštího roku by měla být hotová. Postupně by se pak revitalizoval zbytek parku,“ doplňuje Hlubuček.

Nové rameno Vltavy

Zcela nový park má v budoucnu vzniknout na Rohanském ostrově. Jde o poslední volné místo v širším centru, na kterém má město pozemky vhodné pro velkou zelenou plochu. Město plánuje na Rohanském ostrově na šestapadesáti hektarech investice v celkové výši půl miliardy korun.

Průběh budování nového parku však ještě může ovlivnit finanční situace Prahy, která už musela kvůli pandemii v rozpočtu škrtat. Budování nové zeleně na místě současného brownfieldu a betonárky v území od cyklostezky A2 směrem k Vltavě chce vedení města zahájit už v letošním roce.

„Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. V první a druhé etapě upravíme celou část území až k Libeňskému mostu a snížíme jeho niveletu, což pomůže s rozlivem Vltavy při povodních a ochrání Holešovice,“ popisuje Hlubuček. Ve třetí fázi by se úpravy měly týkat území kolem Libeňského mostu. V případě, že město najde v rozpočtu dostatek peněz, mohla by revitalizace Rohanského ostrova trvat zhruba čtyři roky.

Park má sloužit také jako místo k rekreaci lidem, kteří se v budoucnu nastěhují do nových domů, jež na Rohanském ostrově plánují developeři v čele se společností Sekyra Group a jejím projektem Rohan City. Při revitalizaci území se počítá také s obnovením ramene Vltavy, které bude oddělovat Rohanský ostrov od Karlína a vytvoří nový průtočný kanál. Ten bude také součástí protipovodňové ochrany Prahy.