V garážích v pražské Libni ležel postřelený muž, případ vyšetřuje oddělení vražd

„Celý případ mají teď v kompetenci kriminalisté z oddělení vražd, kteří jej prověřují jako zatím nespecifikovaný trestný čin násilného charakteru,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
„Policisté na místo přijeli ve 22:40 a postřelenému poskytli první pomoc a předali ho záchranářům,“ dodal Daněk.
Záchranáři muže ve vážném stavu převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice, uvedla to mluvčí záchranářů v Praze Jana Poštová.
Bližší informace policie k případu doposud nesdělila. Není tedy jasné, zda již kriminalisté zadrželi podezřelého a není znám ani možný motiv střelby.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz