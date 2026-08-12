Slunce zachází, spalující horko s teplotami přes 35 stupňů mírně polevuje, venku začne být o něco příjemněji a letní zábava s přáteli na restaurační zahrádce v Opletalově ulici v centru Prahy je v nejlepším. Vtom však přichází servírka a nekompromisně oznamuje konec. „Venkovní zahrádka se ve 22 hodin zavírá,“ vysvětluje blondýnka těm, kteří přehlédli ceduli s touto informací pověšenou na zdi.
Hosté tak musí ke své nelibosti zaplatit a jít domů nebo se přesunout do vyhřátého lokálu, kde je nedýchatelno. Uvnitř sedí jen dva odolní štamgasti, kteří se ovívají jídelním lístkem. „S tím nic nenaděláme, takové jsou podmínky,“ dodává servírka. Restaurační zahrádka se nachází ve vnitrobloku, nad ní jsou okna a balkony bytů, hluk hostů hospody by tak rušil místní obyvatele. Ti by si ani v noci nemohli vyvětrat.