Stihnou se do Lítačky nahrát nové ceny a pásma? Kritici pochybují

Adam Hejduk
  6:50
Programátoři Operátora ICT musí do konce roku naprogramovat do aplikace Lítačka nové ceny, funkce i pásma. Zpoždění při aktualizacích a opravách totiž čelí kritice ze strany vedení Středočeského kraje, zejména kvůli zpožděné funkci platit za úschovu kol v cyklověžích či za parkovné na parkovišti P+R v Olbramovicích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Pro obyvatele Prahy a středních Čech znamenají změny týkající se jízdného od Nového roku především citelný zásah do peněženky, pro programátory společnosti Operátor ICT (OICT) je to spíše spousta práce s úpravou aplikace Lítačka, na kterou mají jen zhruba čtyři měsíce.

Přitom právě zpoždění při aktualizacích a opravách Lítačky se nedávno stalo terčem kritiky ze strany vedení Středočeského kraje. V dopise adresovaném náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti) a radnímu pro IT s OICT Danielu Mazurovi (Piráti) označuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) dokonce situaci v městské firmě za kritickou.

Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

„U mobilní aplikace PID Lítačka, která je z pohledu Středočeského kraje klíčovým nástrojem elektronického odbavení cestujících, jsme již na konci ledna 2025 zaregistrovali řadu problémů, na které nás upozorňovali i sami cestující. Tyto problémy byly sice vyřešeny, nicméně na odstranění pracovali zástupci OICT téměř tři měsíce,“ píše Borecký v dopise.

Koaliční rozbroje

Podle vedení metropole je Lítačka jedna z nejúspěšnějších dopravně odbavovacích aplikací v Česku. Komplikace jsou podle Hřiba dány snahou rozložit OICT ze strany koaličních partnerů SPOLU a STAN. „Dochází například dlouhodobě k zadržování peněz na výplaty městských programátorů,“ podotýká Hřib.

Strany koalice se kvůli výhradám k fungování OICT už nejednou střetly. Naposledy radní opakovaně neschválili účetní závěrku za minulý rok, ve kterém firma skončila ve ztrátě, a to kvůli odměnám pro její vedení.

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

„OICT je už druhé volební období v gesci Pirátů. Přehazovat zodpovědnost za tamní problémy na kohokoli jiného je sice jejich oblíbený trik, ale nic nemění na faktu, že se z OICT stala vizitka neschopnosti Pirátů při řízení městských firem. Možná by bylo lepší, kdyby se místo osočování druhých soustředili na práci a fungování společnosti tak, aby opravdu sloužila Pražanům a nebyla jen zdrojem skandálů a pochybností,“ reaguje předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

„Bylo to komplikovanější“

Středočeský radní Petr Borecký ve svém dopise konkrétně zmiňuje dva zpožděné projekty. Zejména možnost platit přes Lítačku za úschovu kola v cyklověžích na území středních Čech. Tato funkce měla být podle Boreckého k dispozici v ostrém provozu už v září loňského roku.

Podobný problém vidí i u možnosti platby parkovného na parkovišti P+R v Olbramovicích. To mělo začít fungovat letos v červenci. Mluvčí OICT Vladimír Antonin Bláha přiznává, že v obou případech šel rozvoj Lítačky pomaleji, než firma předpokládala.

„Hlavním důvodem bylo, že dané funkcionality se na první pohled nejevily jako komplikované, ale vzhledem k potřebě integrace více částí systému, včetně třetích stran, se ukázalo, že komplikované jsou. V daném období zároveň došlo k přesoutěžení dodavatele PID Lítačky a samotný přechod na nového dodavatele byl velmi náročný,“ vysvětluje Bláha s tím, že nyní už jsou obě funkcionality dokončeny a předány Integrované dopravě Středočeského kraje na testování.

Manažeři prodělečné městské firmy na digitalizaci si rozdali milionové odměny

Dalším důvodem podle něj bylo, že do Lítačky v posledních dvou letech výrazně přibyly nové funkcionality a také velké množství uživatelů. Už více než rok je například možné využít nový plánovač tras, který oproti tomu starému nenabízí pouze cesty MHD, ale kombinuje v sobě kromě toho ještě i vlaky, taxíky, chůzi nebo vlastní a sdílená auta a kola.

Radní Borecký však ve světle těchto nedostatků pochybuje o tom, zda je OICT schopné připravit celý systém na změny platné od příštího roku. „Ujišťujeme, že veškeré tyto změny budou včas otestovány a zaneseny do mobilní aplikace, respektive celého multikanálového odbavovacího systému,“ deklaruje Bláha.

I tak se ale zástupci Prahy a středních Čech chtějí v polovině září ohledně fungování OICT sejít. Borecký navíc chce na tomto jednání otevřít i otázku založení nové společnosti, pod kterou by se převedl odbavovací systém a skrze majetkové podíly by do jejího fungování mohly zasahovat obě samosprávy.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

27. srpna 2025  6:50

