Lepší příjezd do Prahy. Silničáři letos dokončí nové mosty i obchvaty

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizuje například dokončení prací na ústecké dálnici D8 nedaleko Prahy. Lépe by se tak mělo jezdit u Zdib, kde silničáři rozšiřují most. V budoucnu by tam dokonce měly být tři pruhy v každém směru.

Omezení letos na podzim skončí také na D11 kolem sjezdu na Jirny. Poté, co byl upraven jeden směr, se v první polovině roku bude ŘSD věnovat druhé části dálniční vozovky.



V Lysé nad Labem si na zlepšení dopravní situace budou muset počkat až do posledních letních dnů, kdy má dojít ke zprovoznění mostu, jehož uzavření rozdělilo město na dvě části. Nová moderní konstrukce za více než čtvrt miliardy korun by měla být přínosem.

Silničáři také předpokládají, že ještě letos se řidiči projedou také po novém obchvatu Slaného.

Dálnice dostanou novou tvář

Některé práce skončily až na konci loňského roku, řidiči si tak bezproblémový průjezd naplno vychutnají teprve letos. Na podzim například silničáři dokončovali úsek D1 mezi Ostředkem a Šternovem. Právě dálnice jsou pro resort dopravy prioritou.

„Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou brněnská D1, jihočeská D3, karlovarská D6, olomoucká D35, chomutovská D7, hradecká D11, ale také celá D48,“ konstatoval ministr dopravy Dan Ťok (ANO) při představení plánů na letošní sezonu. V tomto výčtu zmínil hned dva úseky týkající se středočeské dálniční sítě.

Kde má být hotovo letos D8: Hotovo by mělo být v létě. Uleví se především na příjezdu do Prahy u Zdib, kde dojde k rozšíření mostu. D11: Částečnou úlevu přinese dokončení prací v okolí sjezdu na Jirny. Další úpravy budou letos pokračovat až do září. Obchvat Slaného: Přeložka silnice I/16 mezi Slaným a Velvary by měla být hotová na konci roku. Stavbu nicméně může zdržet archeologický průzkum pohřebiště z doby bronzové. Most na silnici II/272 v Lysé nad Labem: Hotovo by mělo být do podzimu, ulevit by se mělo nejen obyvatelům Lysé, ale i okolí. Most na silnici II/330 v Nymburce: Stávající most nahradí nový rámový z monolitického železobetonu. Šířka vozovky bude upravena na 7,5 metru a konstrukce by měla odolat i nárazu vlaku. Černošice: Přerušená oprava silnice II/115 by měla znovu začít na jaře a skončit nejpozději v srpnu.



Výrazně lepší situace je D6 na Rakovnicku, kde se buduje obchvat Řevničova a úsek mezi Řevničovem a Novým Strašecím. Na nové úseky by mohla auta vyjet už na přelomu roku.

Co se týče D3, tam práce probíhají hlavně na území Jihočeského kraje, k úplnému zprovoznění autostrády směrem do Rakouska je ovšem třeba dostavět i středočeské úseky, které jsou zatím hudbou budoucnosti.

„Nemohu otevírat desítky nových kilometrů dálnic na zelené louce, když je před rokem 2014 nikdo nezahájil, protože v roce 2010 byla příprava staveb zcela zastavena. Nyní se nové dálnice a obchvaty stavějí takovým tempem, že jsou prakticky vyčerpány kapacity stavebních firem,“ ohradil se proti kritice ministr. Stavby podle něj trvají běžně dva až tři roky, ty složitější i čtyři.

Chybějící středočeskou D3 tak nyní supluje silnice I/3. A právě na ní by se měly letos rozjet významné stavby. Snad nejočekávanější je mnoho let diskutovaný obchvat Olbramovic. Tamní obyvatele by měl zbavit velké části aut, kterých jim pod okny projede kolem dvaceti tisíc za 24 hodin. Poprvé by se mělo kopnout v září.

Obchvat Olbramovic do tří let

„Loni vykáceli v celém úseku stromy, ale to je zatím vše. Vzhledem k tomu, že na to čekáme tak dlouho, mne další odklady zas tak nepřekvapily. Navíc když stavbě brání některé nevykoupené pozemky,“ připomněl starosta Olbramovic Ivan Novák potíže, které projekt zdržují.

Více než tříkilometrová přeložka by podle projektu mohla sloužit v polovině roku 2021.

Na „trojce“ se začne stavět také u Benešova. Dojde na okružní křižovatku Červené Vršky a více než půlkilometrový úsek kolem křižovatky U Topolu. Ne všichni však další úseky D3 vyhlížejí s nadšením. Moderní rychlostní tepna by řadě Středočechů měla ulevit, na druhou stranu se lidé obávají, zda budou obce a města v okolí připraveny na napojení na autostrádu.

Dalším obchvatem, na který se léta čeká, je přeložka I/38 Církvice na Kutnohorsku. Dle předpokladů ŘSD by měla být stavba v odhadované hodnotě více než půl miliardy provozuschopná do tří let.

Že se tempo rekonstrukcí a výstavby nových cest v kraji blíží limitní hranici, naznačili rovněž správci krajských silnic – vozovek II. a III. tříd.

„Musíme brát ohled na to, že by se po kraji už nedalo jezdit,“ upozornil radní pro dopravu František Petrtýl (ANO), s tím, že některé silnice prostě musí zůstat průjezdné, i když by opravu už nutně potřebovaly. Kraj letos plánuje stavby a opravy silnic a mostů za 4,5 miliardy korun.

Rozjet by se podle hejtmanství měla například výstavba obchvatu Jílového a Jesenice. Kraj stavby připravuje včetně výkupů pozemků. Na spadnutí je také obchvat Králova Dvora, který se podařilo uspíšit o celou dekádu. Přípravné práce už tam začaly.

První soukromník na dálnici

Pokud příděl peněz na výstavbu a opravy cest v následujících letech neztratí na mírně vzrůstajícím tempu, dojde i na další zásadní stavby. V kraji se očekává třeba zahájení dostavby strakonické dálnice D4. Tam však resort počítá se soukromými investicemi a aktuálně finišuje s výběrem konsorcia, které by mělo dálnici dostavět a 25 let ji provozovat.

„Zúžili jsme výběr ze sedmi na čtyři sdružení. Vítěz má začít v roce 2020,“ uvedl Dan Ťok. Obří projekt ještě musí odsouhlasit Poslanecká sněmovna.

Nejsledovanějším projektem je pokračující rekonstrukce tahu Praha–Brno. Kompletní modernizace D1 by měla být hotová zhruba v roce 2021.

„Jde v podstatě o novou dálnici ve stejné stopě,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler na celkový rozsah oprav. V kraji má dojít na další úseky včetně rekonstrukce mostu přes údolí Šmejkalka.