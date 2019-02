Podnikatelé roku z Prahy a středních Čech vyrábí barvy a vlastní nemocnice

„Regionální klání o titul ve Středočeském kraji i Praze bylo i v letošním roce velmi vypjaté. Odborná porota se nakonec rozhodla udělit tituly podnikatelům, které spojuje především, houževnatost, pracovitost a odvaha,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka soutěže EY v České republice.

Nezávislá porota, v jejímž čele zasedl vítěz Podnikatele roku 2017 Lubomír Stoklásek, ocenila u Dariusze Jakubowicze hlavně zarputilost, cílevědomost a pracovitost.

Jakubowicz i díky těmto vlastnostem dokázal skomírající firmu Barvy a laky Hostivař proměnit v úspěšnou a dostat ji i na mezinárodní trh.

Jakubowicz firmu koupil na konci devadesátých let. Její historie sahá do konce 19. století a když ji podnikatel odkoupil, topila se v dluzích. Dnes má firma obrat přes 1,5 miliardy korun a téměř pětinu z něj tvoří vývoz do zahraničí, především na Slovensko a do Polska.

Darius Jakubowicz zaměstnává přes 500 lidí a do chodu společnosti je zapojená také jeho manželka a dvě děti. Je také velkým milovníkem sportu a jeho firma je hlavním partnerem fotbalového klubu Bohemians 1905.

Za společnost Barvy a laky Hostivař převzala ocenění marketingová ředitelka Kamila Šteflová. „S pokorou přijímám toto ocenění pro pana Jakubowicze, který drží barevnou výrobu pevně v rukách a stále jako rodinnou firmu. Ocenění si velice vážíme. Naše heslo je, ze důležité jsou emoce. A v životě pana Jakubowicze bylo za posledních 21 let plno barevných emocí,“ prohlásila Šteflová.

Také u středočeského vítěze Sotiriose Zavalianise ocenila porota ctižádostivost, vytrvalost a odvahu, díky níž se rozhodl podnikat v cizí zemi a vybudovat zdravotnická zařízení na světové úrovni.

„Jsem za cenu velice rád. Do Československa jsem přijel jako řecký zahraniční student a pak v roce 1991 jako ekonomický migrant. Jsem typický ekonomický migrant a myslím, že jsem Česku nezpůsobil žádnou škodu, naopak jsem byl nápomocen,“ uvedl Zavalianis.

Zavalianis pochází z vesnice v řeckých horách a do Česka se dostal v roce 1985 jako student. Původně chtěl jít na medicínu, nakonec vystudoval Vysokou školu ekonomickou (VŠE). Poté se vrátil do Řecka, kde měl firmu na zásobování lodí, nicméně se nakonec vrátil do Prahy a na konci devadesátých let začal bez zkušeností podnikat ve zdravotnictví.

Dnes Zavalianis vlastní druhou největší soukromou zdravotnickou firmu v České republice, která poskytuje zdravotní péči a také vyrábí a distribuuje léčiva. Zdravotnická zařízení vlastní v rámci holdingu Akeso s obratem téměř tři miliardy.

Do holdingu patří Onkologické a radiologické centrum Multiscan v Pradubicích, ale i Rehabilitační nemocnice Beroun a Nemocnice Hořovice. V holdingu zaměstnává Zavalianis 1 700 lidí a i on zapojil do podnikání manželku a dceru.

Dariusz Jakubowicz a Sotirios Zavalianis se v rámci soutěže EY Podnikatel roku probojovali až do celorepublikového finále. Vítěz bude známý 5. března letošního roku. Ten se pak také zúčastní celosvětového finále v červnu v Monte Carlu.

V minulém roce si odnesla trofej pro nejlepšího podnikatele hlavního města Prahy zakladatelka firmy Zásilkovna Simona Kijonková. Za Středočeský kraj získala ocenění Alexandra Kala z firmy Profimed, jež se zabývá ústní hygienou.