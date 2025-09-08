VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Autor:
  9:32
Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při následném zákroku se jeden z nich zranil, agresor skončil v nemocnici.

Když hlídka dorazila do fastfoodu na Praze 2, byl jednatřicetiletý muž nejprve relativně klidný. Situace se ale brzy vyhrotila. Muž začal slovně napadat i samotné strážníky. Podle městské policie muž vyhrožoval újmou na zdraví, fyzicky napadal ostrahu a odmítal provozovnu opustit.

Přestože nakonec na jejich výzvu odešel, při odchodu do jednoho ze strážníků strčil, oba tak spadli na chodník. Průběh zákroku komplikoval i kamarád zadrženého, který strážníkům opakovaně vyhrožoval podáním trestního oznámení.

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

„Strážníci pak agresivního muže okamžitě zpacifikovali pomocí donucovacích prostředků včetně pout. Ani pak se neuklidnil. Provedený test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin. Dechová zkouška byla také pozitivní - 1,53 promile,“ uvedla pražská městská policie na Facebooku.

Na místo byli přivoláni i záchranáři, kteří muže převezli do nemocnice. Ošetření vyhledal také jeden ze strážníků, jenž se při pádu zranil na lokti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:35

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  18:23

V kalných vodách „vidí“ hlavně rukama. Potápěči hasičů mají na záchranu hodinu

Premium

Kdykoliv se nejen v Praze nad někým zavře hladina, potopí se loď či pod vodou skončí celé auto, rozsvěcují se v hasičské stanici v Modřanech poplachová světla. „Pojedou potápěči, pojedou potápěči!“...

7. září 2025

V Kladně začala stavba nového nádraží. Hotovo má být do roka a do dne

Místo hluboké díry v zemi, která vznikla po loňské demolici původního kladenského vlakového nádraží z poloviny 19. století, bude stát „do roka a do dne“ zcela nová výpravní budova. Správa železnic...

7. září 2025

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

Tereza Hrochová zlepšila na Grand Prix v Praze vlastní český rekord v silničním běžeckém závodu na 10 km. Časem 31:38 minuty obsadila druhé místo za Francouzkou Alessií Zarbovou, která zvítězila v...

6. září 2025  20:38

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:13

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:18

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

5. září 2025  21:41

Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Roman Osypčuk, obžalovaný z přípravy vraždy, v pátek u pražského městského soudu odmítl vinu. Původně byl souzen jako uprchlý, po zadržení na základě evropského zatýkacího rozkazu byl předán do ČR....

5. září 2025  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.