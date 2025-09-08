Když hlídka dorazila do fastfoodu na Praze 2, byl jednatřicetiletý muž nejprve relativně klidný. Situace se ale brzy vyhrotila. Muž začal slovně napadat i samotné strážníky. Podle městské policie muž vyhrožoval újmou na zdraví, fyzicky napadal ostrahu a odmítal provozovnu opustit.
Přestože nakonec na jejich výzvu odešel, při odchodu do jednoho ze strážníků strčil, oba tak spadli na chodník. Průběh zákroku komplikoval i kamarád zadrženého, který strážníkům opakovaně vyhrožoval podáním trestního oznámení.
„Strážníci pak agresivního muže okamžitě zpacifikovali pomocí donucovacích prostředků včetně pout. Ani pak se neuklidnil. Provedený test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin. Dechová zkouška byla také pozitivní - 1,53 promile,“ uvedla pražská městská policie na Facebooku.
Na místo byli přivoláni i záchranáři, kteří muže převezli do nemocnice. Ošetření vyhledal také jeden ze strážníků, jenž se při pádu zranil na lokti.