„Trdelník letos prodáváme za sto korun, stejně tak dvě deci svařáku,“ upřesnila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Hana Tietze.
Nebudou chybět ani oblíbené masné výrobky. „Hotdog nabízíme za osmdesát korun a české klobásy s 97 % masa, které jsme nechali vyrobit jen pro trhy, si mohou lidé koupit za sto šedesát korun,“ doplnila mluvčí.
Návštěvníci trhů se budou moct zahřát nejen svařeným vínem, které konkrétně firma Taiko vyrábí z moravských hroznů Chateau Valtice, ale také medovinou. Jediný stánek s punčem bude stát na Staroměstském náměstí.
Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí
Celkově zde budou obchodníci provozovat 79 prodejních míst, další tři stánky budou charitativní. Na Václavském náměstí jich stojí přibližně polovina, různý sortiment mohou zájemci nakoupit v 35 stáncích.
Ceny nediktujeme, říká mluvčí
Přímo firma Taiko, která sice veškeré stánky provozuje, z nich ale obsluhuje jen dvacet na Staroměstském a deset na Václavském náměstí. Všechny nabízejí občerstvení, zejména pak zmiňované klobásy a svařené víno. Zbytek pronajímá a ceny jsou pak výhradně v gesci jednotlivých prodejců.
„Ceny nijak neregulujeme, nejsme v komunismu,“ prohlásila se smíchem mluvčí.
„Neříkáme jim, že mají také prodávat svařák za stovku. Je to na jednotlivých obchodnících. Pokud ho chtějí prodávat za dvě stě korun, ať to klidně dělají.“
Kolik na Staromáku či Václaváku dáte za:
Dodala, že je ale samozřejmě také na jejich zodpovědnosti, zda zboží prodají, nebo ne.
Co však naopak i kvůli smlouvě s městem regulovat musí, je nabídka produktů.
„Aby to nedopadlo například tak, že v každém stánku bude trdelník, ale klobásu si nikde nekoupíte,“ vysvětlila Tietze. Mezi další podmínky patří, že prodejci musejí nabízet vánoční zboží.
Mimo tradiční občerstvení se na trzích budou podávat také Štramberské uši, šneci nebo ústřice. Na své si přijdou i vegetariáni, pro lidi s bezlepkovou dietou stánky nabízejí speciální perník nebo palačinky.
„Návštěvníci se mohou těšit také na tradiční české výrobky jako jsou perličkové ozdoby z Jizerských hor, ale také z dalších materiálů jako jsou skleněné baňky, nebo dřevěné, háčkované, paličkované, textilní, keramické, slaměné ze šustí, nebo nově také ze sušených plodů a koření,“ vyjmenovala mluvčí.
Vratné kelímky nevedeme, dezinfekci ano
Firma používá jednorázové kelímky. „To je teď, myslím, i vzhledem k nárůstu případů žloutenky spíš pozitivní,“ uvedla Tietze. Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2 500 nakažených žloutenkou typu A, což je čtyřikrát víc než za celý loňský rok. Z téhož důvodu bude u každého stánku k dispozici také dezinfekce.
Podle mluvčí ale na ekologii dbají, protože prodejci po zkušenostech z minulých let opět využijí recyklované nádobí (tzv. rPET kelímky, pozn. red.), které se dál zpracují.
OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů
Staroměstskému tržišti už nyní dominuje dvacetimetrový vánoční strom, který do hlavního města absolvoval cestu dlouhou 140 kilometrů z osady Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Jehličnan zdobí dvanáct kilometrů řetězů, 95 tisíc diod a 342 ozdob.
„Letos poprvé se na něm objeví světelné koule v kombinaci s klasickými,“ popsala Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která má výzdobu trhů ve své režii. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň čerstvé Slavice Ewy Farné Vánoce na míru ve speciálním instrumentálním aranžmá, kde budou dominantní smyčce.
Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku
Tím také odstartuje bohatý program. Pódium ovládnou především folklórní nebo dětské sbory, a to z celé Evropy. Letos vystoupí rekordních 5 160 účinkujících. Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí potrvají až do 6. ledna.
25. listopadu 2025