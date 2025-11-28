Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Autor:
  9:44
V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v předstihu ceny vybraného občerstvení, které si budou moct návštěvníci při bohatém programu vychutnat.
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
42 fotografií

„Trdelník letos prodáváme za sto korun, stejně tak dvě deci svařáku,“ upřesnila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Hana Tietze.

Nebudou chybět ani oblíbené masné výrobky. „Hotdog nabízíme za osmdesát korun a české klobásy s 97 % masa, které jsme nechali vyrobit jen pro trhy, si mohou lidé koupit za sto šedesát korun,“ doplnila mluvčí.

Návštěvníci trhů se budou moct zahřát nejen svařeným vínem, které konkrétně firma Taiko vyrábí z moravských hroznů Chateau Valtice, ale také medovinou. Jediný stánek s punčem bude stát na Staroměstském náměstí.

Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Celkově zde budou obchodníci provozovat 79 prodejních míst, další tři stánky budou charitativní. Na Václavském náměstí jich stojí přibližně polovina, různý sortiment mohou zájemci nakoupit v 35 stáncích.

Ceny nediktujeme, říká mluvčí

Přímo firma Taiko, která sice veškeré stánky provozuje, z nich ale obsluhuje jen dvacet na Staroměstském a deset na Václavském náměstí. Všechny nabízejí občerstvení, zejména pak zmiňované klobásy a svařené víno. Zbytek pronajímá a ceny jsou pak výhradně v gesci jednotlivých prodejců.

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)
42 fotografií

„Ceny nijak neregulujeme, nejsme v komunismu,“ prohlásila se smíchem mluvčí.

„Neříkáme jim, že mají také prodávat svařák za stovku. Je to na jednotlivých obchodnících. Pokud ho chtějí prodávat za dvě stě korun, ať to klidně dělají.“

Kolik na Staromáku či Václaváku dáte za:

  • Hotdog: 80,-
  • Trdelník: 100,-
  • Klobása: 160,-
  • Svařené víno 0,2l: 100,-

Dodala, že je ale samozřejmě také na jejich zodpovědnosti, zda zboží prodají, nebo ne.

Co však naopak i kvůli smlouvě s městem regulovat musí, je nabídka produktů.

„Aby to nedopadlo například tak, že v každém stánku bude trdelník, ale klobásu si nikde nekoupíte,“ vysvětlila Tietze. Mezi další podmínky patří, že prodejci musejí nabízet vánoční zboží.

Mimo tradiční občerstvení se na trzích budou podávat také Štramberské uši, šneci nebo ústřice. Na své si přijdou i vegetariáni, pro lidi s bezlepkovou dietou stánky nabízejí speciální perník nebo palačinky.

Dáte si na Staroměstském či Václavském náměstí klobásu, trdelník či svařák?

celkem hlasů: 104

„Návštěvníci se mohou těšit také na tradiční české výrobky jako jsou perličkové ozdoby z Jizerských hor, ale také z dalších materiálů jako jsou skleněné baňky, nebo dřevěné, háčkované, paličkované, textilní, keramické, slaměné ze šustí, nebo nově také ze sušených plodů a koření,“ vyjmenovala mluvčí.

Vratné kelímky nevedeme, dezinfekci ano

Firma používá jednorázové kelímky. „To je teď, myslím, i vzhledem k nárůstu případů žloutenky spíš pozitivní,“ uvedla Tietze. Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2 500 nakažených žloutenkou typu A, což je čtyřikrát víc než za celý loňský rok. Z téhož důvodu bude u každého stánku k dispozici také dezinfekce.

Podle mluvčí ale na ekologii dbají, protože prodejci po zkušenostech z minulých let opět využijí recyklované nádobí (tzv. rPET kelímky, pozn. red.), které se dál zpracují.

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Staroměstskému tržišti už nyní dominuje dvacetimetrový vánoční strom, který do hlavního města absolvoval cestu dlouhou 140 kilometrů z osady Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Jehličnan zdobí dvanáct kilometrů řetězů, 95 tisíc diod a 342 ozdob.

„Letos poprvé se na něm objeví světelné koule v kombinaci s klasickými,“ popsala Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled, která má výzdobu trhů ve své režii. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň čerstvé Slavice Ewy Farné Vánoce na míru ve speciálním instrumentálním aranžmá, kde budou dominantní smyčce.

Jednorázové nádobí a nově dezinfekce. Vánoční trhy v Praze reagují na žloutenku

Tím také odstartuje bohatý program. Pódium ovládnou především folklórní nebo dětské sbory, a to z celé Evropy. Letos vystoupí rekordních 5 160 účinkujících. Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí potrvají až do 6. ledna.

25. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)

V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v...

28. listopadu 2025  9:44

Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci

Peter Vindahl v brance Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava.

Od našeho zpravodaje v Polsku Děkoval za pochvaly, které se k němu sbíhaly. Děkovali i ostatní jemu. Peter Vindahl, gólman fotbalistů Sparty, ve čtvrtek pozdě večer ve Varšavě udržel tým ve hře a dal mu šanci na vítězství. „Jsou...

28. listopadu 2025  7:18

Maskovaný lupič se sekáčkem udělal chybu, před kamerou v obchodě poodhalil tvář

Záběry z bezpečnostních kamer

Policie pátrá po maskovaném muži, který ve středočeských Nučicích přepadl obchod s potravinami. Dovnitř přišel vybaven kuklou a vyzbrojen sekáčkem na maso. Vyděšená prodavačka před ním utekla do...

27. listopadu 2025  16:08

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze

Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD...

27. listopadu 2025  15:32

Odvolací soud ve sporu o kobky na náplavce nerozhodl, předvolá svědky

Oblíbené kobky na Náplavce jsou jednou ze 40 nejlepších staveb Evropy za...

Pražský městský soud se začal zabývat sporem o nájem takzvaných kobek na náplavce. Městská firma Trade Centre Praha (TCP se totiž odvolala proti nepravomocnému rozsudku, podle nějž dala neoprávněně...

27. listopadu 2025  14:05

Místo levného piva luxus. Ceny jako ve Vídni krotí v Praze divokou turistiku pijáků

Premium
Hlavně kvalita. Vyšší počet turistů není pro Prahu prioritou, ale je to...

Vídeň překonána! Cena hotelového pokoje v říjnu v metropoli byla podle aktuálních dat společnosti Czech Inn Hotels o několik eur vyšší. Tento výsledek má dopad i na kultivaci masové turistiky v...

27. listopadu 2025

Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6

Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)

Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion...

27. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  13:56

Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...

27. listopadu 2025  13:38

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:47,  aktualizováno  9:48

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.