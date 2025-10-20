Fiakry zmizí ze Staroměstského náměstí, rozhodli radní. Zánik tradice, vadí opozici

  13:47
Pražský magistrát vypoví nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. V pondělí to schválili radní hlavního města. Praha od roku 2023 vyřadila fiakry z tzv. tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Povozy tak měly skončit, v ulicích centra však jezdí i nadále.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kroky a argumentaci města dříve kritizovali fiakristé či opoziční ANO.

Smlouva na pronájem místa na Staroměstském náměstí byla uzavřena v roce 1994, magistrát ji vypoví s okamžitou platností. Kromě nesouladu s tržním zájmem to podle radními schváleného dokumentu odůvodňuje také obecným zájmem na ochraně zdraví koní, kteří podle vedení města v ulicích trpí.

Svalený kůň rozvířil diskuzi o fiakrech, Praha se na jejich vypovězení neshodne

Kroky směřující k omezení povozů v minulosti kritizovali fiakristé, podle kterých koně netrpí. Začátkem roku 2022 ještě před úpravou tržního řádu magistrát na pokyn zastupitelstva vytvořil pracovní skupinu, která měla otázku řešit. Podle schváleného dokumentu však nepřinesla nová zjištění, která by měla vést k zachování povozů. „Pracovní skupina nepřijala žádné usnesení, které by vyjadřovalo souhlas s provozem fiakrové dopravy v Praze, či podpořilo její pokračovaní,“ stojí v materiálu.

Výpověď smlouvy v pondělí kritizoval opoziční zastupitel a šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop, podle kterého znamená faktický konec více než stoleté tradice fiakrů v Praze.

„Fiakristé přitom opakovaně nabízeli městu dialog i ochotu ke kompromisům. Pražské fiakry jsou součástí identity města a zákaz této tradice není řešení. Je to rezignace na úctu k historii a k tomu, co dělá Prahu jedinečnou,“ uvedl.

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Město z turistických atrakcí nabízených v centru dříve zakázalo mimo jiné vozítka segway, takzvaná pivní kola nebo vystupování v obřích kostýmech. Radní v pondělí také schválili nový systém regulace, který od příštího roku zakáže ve městě poskytování sdílených elektrických koloběžek, na jejichž nezodpovědné užívání si stěžují centrální městské části a místní obyvatelé.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:50

20. října 2025  13:47

