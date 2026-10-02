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Praha stále nevybrala svůj vánoční strom. Čas se krátí, krizová varianta se zatím neřeší

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  14:57

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Vánoční trhy v Praze na Staroměstském náměstí 2025. | foto: Valeria Semenová

Organizátoři pražských Vánočních trhů na Staroměstském náměstí bijí na poplach. Stále totiž nemají kandidáta na dominantu trhů - vánoční strom. Z dosavadní padesátky tipů si nevybrali, žádný strom totiž nesplnil požadované parametry.

Oznámil to organizátor vánočních trhů společnost Taiko.

Organizátoři proto prodlužují lhůtu, do které je možné zasílat tipy na vhodné jehličnany.

„Celkem přišlo 47 podnětů, ale ani jediný bohužel nevyhovuje ve všech podmínkách, kde je to potřeba. Žádáme proto znovu veřejnost o pomoc s hledáním letošního vánočního stromu. Zasílat tipy je možné na stromy na vlastním pozemku, ale také na veřejném prostranství či jiných místech,“ vyzývá mluvčí trhů Hana Tietze.

Pravidla zůstávají stále stejná. Zasílat lze podněty na stromy, které jsou tzv. přerostlé a začínají být nebezpečné svému okolí (parky, zahrady, veřejná prostranství apod.), takže je nutné je z bezpečnostních důvodů pokácet, případně stojí na stavebních pozemcích.

Organizátor Taiko zatím nemluví o krizové variantě. Tedy postupu, kdy by se ani do 15. října nenašel vhodný kandidát. Vybíral by z už dříve odmítnutých? „Zatím takto neuvažujeme. Věříme, že najdeme,“ odmítá spekulace Hana Tietze.

Smrk pro Prahu v roce 2025 pocházel z Děčínska

Většina stromů z předchozích let byla na soukromých pozemcích, kde bylo již velké riziko pádu na dům či jeho obyvatele.

Staroměstské náměstí v minulosti již zdobily také stromy, které původně rostly na veřejném prostranství, ale bylo potřeba je z důvodu jejich výšky či plánované stavební činnosti pokácet.

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Tipy na vhodné stromy lze zasílat do 15. října na webu trhů.

Vhodného kandidáta chtějí organizátoři vybrat nejpozději 2. listopadu. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy pak zajistí pokácení, převoz a nazdobení stromu. Pokud vše půjde podle plánu, rozsvítí se strom v sobotu 28. listopadu. Samotné vánoční trhy pak potrvají do 6. ledna.

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Loňský Smrk ztepilý přivezl tahač z obce Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vítěz tehdy vzešel z pětatřiceti tipů, které přišly od soukromých majitelů.

Odborníci nakonec vsadili na šestadvacet metrů vysoký jehličnan, který jeho majitel potřeboval pokácet kvůli výšce.

Bude mít Staroměstské náměstí svůj vánoční strom podle parametrů, nebo organizátoři sleví?

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