Praha stále hledá svůj vánoční strom, nejvíc tipů zatím přišlo z Liberecka

V tiskové zprávě informovala společnost Taiko, která trhy v centru metropole pořádá.
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Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom
Kromě Libereckého kraje eviduje společnost také zájemce z Moravy či středních Čech. Soutěž byla vyhlášena v červnu, tipy mohou majitelé stromů posílat až do 15. září. Vítěze čeká finanční odměna.
Kritéria pro výběr stromu
Tipy na vánoční strom je možné posílat do 15. září 2026 na mail: info@taiko.cz!
„Praha už pošestnácté hledá vánoční strom, který se stane symbolem nejkrásnějšího období v roce. Jeho příběh ale nekončí ani po Vánocích. Díky žákům Střední odborné školy Jarov se dřevo promění v užitečné výrobky, které pomáhají tam, kde jsou skutečně potřeba,“ řekl Michal Hroza, náměstek pro oblast infrastruktury hl. m. Prahy.
Pravidla zůstávají stejná. Zasílat lze podněty na stromy, které jsou tzv. přerostlé a začínají být nebezpečné svému okolí (parky, zahrady, veřejná prostranství apod.), takže je nutné je z bezpečnostních důvodů pokácet, případně stojí na stavebních pozemcích.
Většina stromů z předchozích let byla na soukromých pozemcích, kde bylo již velké riziko pádu na dům či jeho obyvatele.
Staroměstské náměstí v minulosti již zdobily také stromy, které původně rostly na veřejném prostranství, ale bylo potřeba je z důvodu jejich výšky či plánované stavební činnosti pokácet.
Loňský Smrk ztepilý přivezl tahač z obce Lesné u Jiřetína pod Jedlovou v Ústeckém kraji. Zástupci města a organizátora trhů vybrali tehdy strom z pětatřiceti tipů, které přišly od soukromých majitelů. Odborníci nakonec vsadili na šestadvacet metrů vysoký jehličnan, který jeho majitel potřeboval pokácet kvůli výšce.
Letošní strom by se měl na Staroměstském náměstí poprvé rozsvítit v sobotu 28. listopadu, trhy potrvají do 6. ledna 2027.