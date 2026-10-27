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Střední Čechy o prázdninách: Děti ocení jízdu hornickým vláčkem i zámeckou čokoládu

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  9:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Bojová přehlídka, nabíjení děla, jízda hornickým vláčkem nebo čokoládová prohlídka zámku? Inspirujte se skvělými tipy a vyrazte s dětmi o podzimních prázdninách za pořádnou zábavou na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Dobříšsku, Berounsku, v Příbrami či v Lysé nad Labem. Kromě nevšedních zážitků nabízí vybraná místa také tématický program nebo výhodné ceny.

Zámek otevře nepřístupné prostory

Výjimečnou prohlídku připravil na státní svátek zámek v Mnichově Hradišti. Návštěvníkům tam otevřou i jindy nepřístupné a speciálně chráněné originální prostory obrazárny a zlatého salonku s odborným výkladem kastelána nebo jeho zástupce.

Do těchto unikátních zachovalých historických místností se zájemci podívají v rámci rozšířené prohlídky části I. okruhu „Zámecké interiéry“. Návštěvní doba zámku je od 10 do 14 hodin, vstupenka na tuto speciální prohlídku stojí 300 korun.

Čokoládové prohlídky

Nejsladší podzimní prázdniny čekají malé i velké návštěvníky zámku Loučeň na Nymbursku.

Od středy 28. října do neděle 1. listopadu se zde konají speciální zámecké prohlídky, při kterých budou moci nejen děti ochutnávat čokoládu a pralinky. Děti v doprovodu platícího dospělého během akce nehradí běžné vstupné a zaplatí pouze „čokopříplatek“ 60 korun.

V ceně dětské návštěvy je také vstup do zámeckého parku s dvanácti labyrinty a bludišti, dětským lanovým parkem, odpočinkovými zónami a podzimními fotopointy. Čokoládové prohlídky budou probíhat každých 30 minut po celou dobu podzimních prázdnin v době otevíracích hodin zámku.

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Vojenská technika na letišti

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi připravilo na středu 28. října program k výročí vzniku Československa. Akce „Legionáři – těžká cesta domů“ přiblíží dramatický návrat československých legionářů přes Rusko a Tichý oceán v letech 1918–1920.

Od 11 hodin si návštěvníci prohlédnou historickou vojenskou techniku, zbraně a uniformy. K vidění bude například polní dělo Putilov z roku 1902. Ve 14 hodin se konají ukázky nabíjení a obsluhy děla. Vrcholem programu budou v 15 hodin bojové ukázky legionářů, do kterých se zapojí také dobové dvouplošníky.

S kočárkem až na Čtyřmezí

Nejen zdatní chodci, ale i rodiny s dětmi mohou zítra vyrazit na Čtyřmezí na Dobříšsku. Slavnostní pochod k vrcholu, na němž se stýkají katastry Dobříše, Hostomic, Rosovic a Bukové u Příbramě, se koná u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa.

Pořadatelé připravili trojici různě dlouhých tras. Pokud si rodiče nejsou jistí, zda s dětmi zvládnou 9,5 kilometru, přičemž jedna trasa je pro běžce, mohou zvolit 3,5 kilometru dlouhý výšlap. Ten je navíc vhodný i pro sportovní kočárky. Na delší trasy se účastníci vydají z Komenského náměstí v 9:00, na kratší v 10:45 z parkoviště Na Hradci.

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Děti se poveselí s havíři

V areálu Ševčinského dolu, který je součástí Hornického muzea Příbram, se po celý státní svátek koná Havířské šprýmování. Rodiny si užijí zábavu inspirovanou pracovním i všedním životem tamních horníků před více než sto lety od 9:00 do 17:00.

Na programu budou zábavné kvízy a pohybové aktivity s hornickou tematikou. Návštěvníci se vydají na havířskou štreku, jízdu hornickým vláčkem nebo vyrazí hledat vzorky minerálů na důlním odvalu. Zájemcům o pátrání po nerostech doporučuje osazenstvo muzea přinést si vlastní kladívka.

Do pralesa i pod hladinu

Exotika, největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic, spojená s aranžmá exotických rostlin a stromů se koná od středy do neděle na Výstavišti v Lysé nad Labem. Návštěvníci zde mimo jiné uvidí největší hejno kakaduů z kolekce handicapovaných papoušků.

V rámci výstavy se koná v hale A2 Mistrovství České republiky bodovaných ptáků. Chybět nebudou také odborné chovatelské nebo pěstitelské poradny.

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Strašidelný rej v jeskyních

Do Koněpruských jeskyní vtrhne o podzimních prázdninách strašidelný rej. Od středy do neděle ovládnou krápníkové podzemí na Berounsku tajemné bytosti a dají vědět, že se blíží oslava Halloweenu a Dušiček.

Netradiční prohlídka jeskyní zájemce zavede do říše pohádek, legend a mystických příběhů na zhruba 45 minut. Vstupenky je třeba si zakoupit předem na internetové stránce jeskyní, na místě budou k dispozici jen v případě volné kapacity.

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Střední Čechy o prázdninách: Děti ocení jízdu hornickým vláčkem i zámeckou čokoládu

ilustrační snímek

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