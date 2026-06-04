Nehoda se stala u křižovatky s ulicí U krčského nádraží. „Došlo ke srážce, ale jakým způsobem, to ještě nedokážeme říct,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
U řidiče autobusu byl proveden test na omamné látky, který vyšel negativně. Nikdo jiný zraněný nebyl.
Hrdina dodal, že na místě proběhla u cyklisty resuscitace, která byla bohužel neúspěšná. V místě nehody je kvůli vyšetřování pozastavený provoz.
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