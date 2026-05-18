Praha spustila novou kampaň o duševním zdraví. Součástí je i speciální sanitka

„Duševní zdraví je téma, které se týká každého z nás. V České republice je dnes v péči psychiatrů více než 630 tisíc dospělých a přes 67 tisíc dětí a dospívajících,“ uvedla náměstkyně pražského primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.
Podle ní zároveň roste tlak na systém pomoci. Pražští záchranáři loni vyjížděli k více než 6 300 případům psychických obtíží. Zatímco v roce 2023 zaznamenali 5 088 takových výjezdů, o rok později jich bylo 5 780 a v roce 2025 už 6 331.
Od pondělí 18. května proto zahájila pilotní provoz Výjezdová skupina terénní psychiatrické pomoci, tedy speciální sanitka určená lidem v akutní psychické krizi. Její fungování koordinuje městská organizace Zahrada pro duši.
|
Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty
Praha zároveň 21. května otevře první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost. Reaguje tím na nedostatek dětských psychiatrů i dlouhé čekací doby. V celé republice totiž podle magistrátu působí přibližně 180 specialistů na dětskou a dorostovou psychiatrii a téměř polovina z nich je starší 60 let.
Kampaň upozorňuje na závislosti i šikanu
Nová část kampaně upozorňuje také na rostoucí počet lidí se závislostmi. U dospělých ve věku 20 až 64 let vzrostl mezi lety 2015 a 2024 počet duševních poruch spojených s užíváním psychoaktivních látek o čtvrtinu.
U seniorů starších 65 let se počet poruch souvisejících s alkoholem zvýšil o 35 procent a poruch způsobených užíváním návykových látek dokonce o 84 procent.
Dalším tématem je šikana. Podle údajů magistrátu ji v posledních třech letech řešilo 57 procent základních a 63 procent středních škol. Nejčastější jsou verbální útoky, pomluvy a kyberšikana, ale objevuje se i fyzické násilí.
Praha se zaměřuje i na duševní onemocnění spojená se stářím. U demencí zaznamenala za posledních devět let nárůst o 53 procent, u Alzheimerovy choroby o 64 procent.
Informace o dostupné pomoci najdou lidé na webu pomocnadosah.cz, kde je přehled desítek kontaktů na odborníky a podpůrné organizace.
Kampaň bude propagována na sociálních sítích, v digitálních médiích, tisku i na reklamních plochách v ulicích Prahy. Letos na jaře byla její součástí také takzvaná Duševní tramvaj, ve které cestující našli informace o duševním zdraví a kontakty na odbornou pomoc.