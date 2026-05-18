Praha spustila novou kampaň o duševním zdraví. Součástí je i speciální sanitka

  11:47
Pražský magistrát pokračuje v osvětové kampani Pomoc na dosah, která má obyvatele metropole povzbudit, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc při psychických potížích. Druhá fáze se zaměřuje například na závislosti, šikanu nebo duševní onemocnění spojená se stářím. Součástí projektu je i speciální sanitka pro lidi v akutní psychické krizi a nová psychiatrická ambulance pro děti a dospívající.
Praha představila druhou fázi kampaně Pomoc na dosah, která upozorňuje na možnosti odborné pomoci při psychických obtížích, závislostech nebo šikaně. Součástí projektu budou i nové služby, včetně speciální sanitky pro lidi v akutní psychické krizi. | foto: Magistrát hl.m Prahy

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)
„Duševní zdraví je téma, které se týká každého z nás. V České republice je dnes v péči psychiatrů více než 630 tisíc dospělých a přes 67 tisíc dětí a dospívajících,“ uvedla náměstkyně pražského primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Podle ní zároveň roste tlak na systém pomoci. Pražští záchranáři loni vyjížděli k více než 6 300 případům psychických obtíží. Zatímco v roce 2023 zaznamenali 5 088 takových výjezdů, o rok později jich bylo 5 780 a v roce 2025 už 6 331.

Od pondělí 18. května proto zahájila pilotní provoz Výjezdová skupina terénní psychiatrické pomoci, tedy speciální sanitka určená lidem v akutní psychické krizi. Její fungování koordinuje městská organizace Zahrada pro duši.

Praha zároveň 21. května otevře první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost. Reaguje tím na nedostatek dětských psychiatrů i dlouhé čekací doby. V celé republice totiž podle magistrátu působí přibližně 180 specialistů na dětskou a dorostovou psychiatrii a téměř polovina z nich je starší 60 let.

Kampaň upozorňuje na závislosti i šikanu

Nová část kampaně upozorňuje také na rostoucí počet lidí se závislostmi. U dospělých ve věku 20 až 64 let vzrostl mezi lety 2015 a 2024 počet duševních poruch spojených s užíváním psychoaktivních látek o čtvrtinu.

U seniorů starších 65 let se počet poruch souvisejících s alkoholem zvýšil o 35 procent a poruch způsobených užíváním návykových látek dokonce o 84 procent.

Dalším tématem je šikana. Podle údajů magistrátu ji v posledních třech letech řešilo 57 procent základních a 63 procent středních škol. Nejčastější jsou verbální útoky, pomluvy a kyberšikana, ale objevuje se i fyzické násilí.

Praha se zaměřuje i na duševní onemocnění spojená se stářím. U demencí zaznamenala za posledních devět let nárůst o 53 procent, u Alzheimerovy choroby o 64 procent.

Informace o dostupné pomoci najdou lidé na webu pomocnadosah.cz, kde je přehled desítek kontaktů na odborníky a podpůrné organizace.

Kampaň bude propagována na sociálních sítích, v digitálních médiích, tisku i na reklamních plochách v ulicích Prahy. Letos na jaře byla její součástí také takzvaná Duševní tramvaj, ve které cestující našli informace o duševním zdraví a kontakty na odbornou pomoc.

