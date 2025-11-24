Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Autor: ,
  12:46aktualizováno  13:05
V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání popsané v obžalobě nebylo podle soudního senátu trestným činem. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k pražskému vrchnímu soudu. Valenta obžalobu už dříve popřel, stejně učinili i ostatní stíhaní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Soudkyně Kateřina Hayes konstatovala, že důkazní situace neumožnila závěr o vině ani jednoho z obžalovaných. Senát podle ní uplatnil zásadu, že soud v případě pochybností rozhodne ve prospěch obžalovaného. „Pro posouzení této věci bylo opravdu důležité, že jen trestní zákon vymezuje, co je trestným činem a každý může činit to, co není trestním zákonem zakázáno,“ doplnila dále soudkyně.

Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že Valenta ovlivňoval výběrová řízení TSK ve prospěch své firmy Camea. Podnikatel vinu v minulosti odmítl, podle jeho obhájkyně poskytoval správě na její žádost odborné konzultace. Muži hrozilo za několikanásobné zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů EU a pletichy až desetileté vězení.

Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž

Nejdražší zakázkou, kterou obžaloba popisovala, bylo dodání telematického dohledového systému v hodnotě 58 milionů korun bez DPH. Pod telematiku spadají zařízení na měření rychlosti, navigační systémy či elektronické informační cedule.

Projekt spolufinancovala EU. Mezi dalšími tendry zmíněnými v obžalobě byla například třicetimilionová zakázka na údržbu měřicích zařízení v Praze či čtyřmilionová zakázka na měření úsekové rychlosti ve Vršovicích.

Zakázky TSK jen vyvoleným. Za manipulaci tendrů soudí 15 lidí a čtyři firmy

Vedle Valenty a jeho společnosti dnes soud osvobodil bývalého vedoucího oddělení telematických systémů TSK Jaromíra Muchku, jeho podřízenou Marii Šedivou, vedoucí zakázkového oddělení TSK Kateřinu Honzátkovou nebo právníka firmy Camea Martina Dolejšího. Obžaloby zprostil i firmy Amaio Technologies, NTD Group a Media Channel a také jejich představitele.

Obžaloba původně mířila na více lidí, technický šéf Camey Otto Fučík se ale dohodl se státním zástupcem na peněžitém trestu, který loni na jaře schválil soud. Obviněn byl také někdejší šéf i náměstek TSK Ladislav Pivec, jeho stíhání však státní zástupce zastavil kvůli mužovu špatnému zdravotnímu stavu.

České dráhy převezmou další Regiofoxy. Jezdit budou z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi

TSK je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město. Společnost spravuje silnice, stará se také údržbu dopravního značení, světelné signalizace, chodníků, mostů či nábřežních zdí. Stát dnes soud s nárokem na náhradu škody odkázal na civilní řízení.

Vstoupit do diskuse

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:46,  aktualizováno  13:05

Kdo nemůže darovat, může inspirovat. O dojemných příbězích Sparťanské krve

Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku šéf marketingu...

Byl rok 2007, když hokejová Sparta poprvé spolu s hráči a fanoušky obsadila odběrové místnosti v pražské Thomayerově nemocnici. Z desítek dárců se staly stovky, ze stovek tisíce. „Za devatenáct let...

24. listopadu 2025  12:39

Kdo může za dopravní kolapsy v Praze? V duelu se střetne Hřib s Scheinherrem

Rozstřel
Zdeněk Hřib a Adam Scheinherr

Prahu během posledních týdnů opakovaně postihl dopravní kolaps. K ucpaným silnicím se navíc přidaly výluky a komplikace tramvajové dopravy. Kdo za to může a jaká existují řešení? Nejen na to budou v...

24. listopadu 2025  10:48

České dráhy převezmou další Regiofoxy. Jezdit budou z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi

Strojvedoucí mají ke školení k dispozici soupravu RegioFox zapůjčenou z Pražské...

České dráhy převezmou do poloviny letošního prosince osm nových motorových vlaků RegioFox, poslouží regionální úrovni na cesty z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi. Do konce roku 2026 bude v regionu...

24. listopadu 2025  10:32

V Modřanech vzplál stánek s občerstvením, škoda atakuje milion

Hasiči zasahují u ranního požáru stánku s občerstvením v Modřanech (24....

V pondělí brzy ráno zasahovali hasiči u požáru stánku s občerstvením v pražských Modřanech. Nikdo nebyl zraněn, příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem šetření, podle prvotních informací...

24. listopadu 2025  8:24,  aktualizováno  9:20

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

22. listopadu 2025  14:11,  aktualizováno  24. 11. 9:13

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

24. listopadu 2025

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip...

23. listopadu 2025  20:03

Prague Lions byli ve finále parkurového Super Cup pátí, vyhráli Rome Gladiators

Jezdec Emanuele Gaudiano z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...

Prague Lions se znovu na pódium v parkurovém Super Cupu nedostali. V pražském finále tým manažerky Anny Kellnerové obsadil pátou příčku, měl 32 trestných bodů. Jedna chyba ho dělila od druhého místa....

23. listopadu 2025  18:51

Dakarský hattrick? Nelze mít nižší ambice, ujišťuje Macík. Bere 116 pneumatik

Prezentace týmu MM Technology Martina Macíka na sedlčanském náměstí

Na zaplněném centrálním prostranství sedlčanského náměstí se v neděli s fanoušky rozloučila posádka kamionu týmu MM Technology v čele s Martinem Macíkem juniorem. Čeká je totiž 48. ročník soutěže...

23. listopadu 2025  18:28

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Drony i senzor pro dávkování soli. Jak moderní rosničky bdí, aby auta neklouzala na D4

Premium
Údržba posypového vozu v centrále správy nového úseku dálnice D4.

Centrála správy nové D4 na hranicích kraje u Letů, všední den po desáté hodině dopoledne. V areálu poblíž dvou obřích sýpek obchází muž s vysokotlakou hadicí posypový vůz dálniční údržby a pečlivě...

23. listopadu 2025

Hádka dvou mužů na Mladoboleslavsku skončila vraždou

Nález granátu v řece Rokytce. (28. října 2021)

Tragicky v neděli ráno skončil spor dvou mužů na Mladoboleslavsku. Podle informací policie tam 54letý muž bodl o dvanáct let mladšího do hrudníku. Ten svým zraněním podlehl.

23. listopadu 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.