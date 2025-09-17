„Byl to zkrat.“ Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Autor: ,
  11:35
Řidič tramvaje Daniel Bejvl, který podle státní zástupkyně napadl a hanobil Ukrajince, popřel u soudu vinu. Připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být v Česku. Své vystupování označil za osobní zkrat, kterého lituje. Za výtržnictví a za hanobení národa hrozí třicetiletému muži až dvouleté vězení.

Soudy

Konflikt se stal večer 27. února v tramvaji číslo 7 na zastávce Vršovické nádraží v Praze 10. Řidič tramvaj zastavil, protože ve voze dělalo hluk dítě poskakující po sedadle v botách. Došel k třiašedesátiletému muži, který dítě doprovázel, a důrazně ho slovně napomínal.

Když zjistil, že cestující jsou z Ukrajiny, tak jim podle státní zástupkyně Markéty Mizerové nadával do „ukrajinských sviní“ a řekl jim mimo jiné, ať „vypadnou ven“. Muže údajně udeřil pěstí do krku a když muž, jeho manželka a malý vnuk vystoupili, pohrozil jim údajně ještě tyčí na výhybky.

Nemáš právo být v týhle zemi! Tramvaják vyhodil Ukrajince s dítětem. Dostane výpověď

Bejvl nesouhlasí ani s popisem svého skutku, ani s jeho právní kvalifikací. „Požádal jsem je, ať dítě sundají ze sedačky. Pán asi nerozuměl, já jemu taky ne, mluvil lámanou češtinou. Ohrazoval se, že dítě má čisté boty. Trval jsem na tom, aby ho umístil do kočárku. Následoval několikaminutový konflikt, kdy mě pán nazýval ‚českou mr*kou‘. Pak to vygradovalo do skutečností, které jsou na videu,“ uvedl někdejší řidič v narážce na to, že videozáznam části incidentu se krátce poté objevil na sociálních sítích.

Bejvl odmítl, že by muži s dítětem sprostě nadával. „Řekl jsem mu, že nemá právo být v této zemi. Byl to můj osobní zkrat, tohoto skutku samozřejmě lituju. Litoval jsem toho, hned jak jsem to řekl. Nebylo to myšlené proti žádné národnosti. Nemám problém s nikým,“ pokračoval.

Tramvaják, který vyhodil Ukrajince, jde k soudu. Hrozí mu podmínka a převýchova

Popřel, že by muže udeřil pěstí - podle jeho verze mu jen pohrozil vztyčeným ukazováčkem. „Určitě jsem nechtěl nikoho urazit a nikoho jsem nenapadl,“ zdůraznil s tím, že mu šlo o zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.

Na dotaz svého právníka obviněný doplnil, že na veřejnost hned po konfliktu unikly jeho osobní údaje, takže čelil výhrůžným zprávám. Tvrdí také, že prostřednictvím pražského dopravního podniku poslal ukrajinským cestujícím několik dní po události omluvný dopis.

Kdo vyhodil Ukrajince? Pražský tramvaják dříve kandidoval za proruskou stranu

S podnikem se po medializaci případu dohodl na ukončení pracovního poměru. „Je to psychicky náročná práce, ale hezká,“ řekl Bejvl o řízení tramvají v hlavním městě. „Všechno se to nějak nahromadilo,“ uzavřel.

Chování řidiče odsoudili po konfliktu mnozí politici i zástupci Prahy. Státní zástupkyně žádá pro Bejvla mimo jiné i uložení povinnosti absolvovat resocializační program na zvládání stresu. Dnes připustila, že ji překvapilo, že se muž rovnou nepřiznal. Obvodní soud pro Prahu 10 bude vzhledem k jeho výpovědi předvolávat svědky, hlavní líčení má pokračovat 5. listopadu. Ukrajinská rodina žádá po řidiči zaplacení nemajetkové újmy ve výši 55 000 korun.

„Byl to zkrat." Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Řidič tramvaje Daniel Bejvl, který podle státní zástupkyně napadl a hanobil Ukrajince, popřel u soudu vinu. Připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být...

17. září 2025  11:35

