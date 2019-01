Matku viní z vraždy novorozence, tělíčko nechala v tašce na hydrantu

Obžalovanou 4. března 2018 nechala její známá přespat u sebe. V bytě 3+1 v šestém patře se v té době kromě Kateřiny Č. nalézaly i dvě další ženy. To, že obviněná je těhotná, spolubydlící netušily, Kateřina Č. to celou dobu tajila.



Mladá žena o pomoc nikoho nepožádala, ani v okamžiku, kdy na ni přišly porodní bolesti a poté přivedla na svět zdravého chlapce. „Obviněná novorozence po předchozím uvážení úmyslně usmrtila a to tak, že ho nezjištěným způsobem udusila,“ uvedl státní zástupce Jiří Valsamis.

Mrtvolku poté podle obžaloby ukryla v igelitové tašce, v místnosti, kde porodila, uklidila. Tašku poté odvezla výtahem do suterénu paneláku. „Tuto tašku s tělem novorozence zanechala 5. března 2018 ráno na schránce hydrantu,“ řekl státní zástupce.

Svědci o něco později nalezli žlutou igelitku s hrůzným obsahem na zahrádce před panelákem, kam ji kdosi přemístil. Poté na místo dorazili policisté, kteří posléze našli i místo činu v šestém patře. Kateřinu Č. o něco později kriminalisté zadrželi.

Narozeninová gratulace

„Porodila jsem, ale nevím, co se stalo,“ přiznala během dnešního výslechu Kateřina Č. Ta též připustila, že v inkriminované době těhotenství tajila. „Měla jsem plán nahlásit se do porodnice, ale oddalovala jsem to, až bylo pozdě,“ tvrdila soudu.

Podle svých slov se bála, že ji její blízcí budou přemlouvat, aby si dítě nechala, zatímco ona ho chtěla nabídnout k adopci. „Porodila jsem v pokoji, šlo to strašně rychle. Dítě se nehýbalo, nekřičelo, leželo na podlaze,“ tvrdila obviněná soudu.

Ta také připustila, že žlutou tašku s ostatky odložila v suterénu, načež po krátkém návratu na místo činu z paneláku odešla. Poté šla popřát otci k narozeninám. Také v tomto okamžiku se jemu ani žádné z kamarádek nesvěřila s tím, co se stalo.

Utajené těhotenství

Kateřina Č. je dvojnásobnou matkou, poprvé se jí stala před 14 lety. Tohoto potomka později nechala v péči otce. Před třemi lety porodila opět, tentokrát těhotenství tajila až do posledního dne. Dcerku předala do adopce.

Obviněná v osudné době žila v tíživé sociální situaci, nedoučená zahradnice se živila jako brigádnice, měla problémy s bydlením. „Žila jsem v podnájmu, z toho jsem musela ale odejít. Bydlela jsem po kamarádkách,“ sdělila soudu.

Před soudem dnes defilovala řada svědků. Například jedna z žen, která bydlela v bytě, kde obviněná porodila. „V noci mě probudil brekot dítěte, ale netušila jsem, odkud. Že by to bylo od nás, to jsem vyloučila,“ řekla svědkyně. Ta obžalovanou viděla jen krátce, při náhodném setkání v bytě.

„Ptal jsem se jí, zda není těhotná, popřela to,“ uvedl do protokolu například otec obviněné. Do svědecké ohrádky předstoupil také někdejší partner Kateřiny Č. „Lhala mi v podstatě o všem, co se osobního života týkalo,“ uvedl bývalý druh.

Předsedkyně senátu Iveta Hlaváčková hlavní líčení naplánovala na tři dny. Zda se podaří dospět k rozsudku, ale není jasné.