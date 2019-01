Praha chce do čtyř let software pro lepší koordinaci dopravních staveb

Podobné systémy podle Adama Scheinherra fungují v zahraničí, kde výrazně pomáhají při koordinaci oprav a tím umožňují omezit nutné uzavírky.

Software by měl podle něj sdružovat informace například od Technické správy komunikací (TSK), Pražských vodovodů a kanalizací, dopravního podniku, Pražské teplárenské, magistrátního odboru investic a dalších.

Cílem je, aby systém sám hlásil, kde je potřeba oprava, a aby zároveň navrhl možnou koordinaci s dalšími plánovanými akcemi. V současnosti má každá instituce či firma vlastní databázi, které spolu nekomunikují.



Software by podle Scheinherra mohl fungovat do čtyř let. „Tak dlouho bude příprava trvat proto, že vůbec nejde o jednoduchou věc,“ dodal Scheinherr.

„Teď jsem zadal řediteli TSK, aby udělal základní rešerši a spojil se s univerzitami, abychom zjistili, jaké možnosti vůbec v České republice máme,“ uvedl. Dodal, že na základě toho bude vypsána zakázka.

Do doby zprovoznění jednotného softwaru bude jeho funkci suplovat koordinační tým složený ze zástupců firem a organizací. Nové vedení města se chce také zaměřit na lepší komunikaci s veřejností.

Náměstek nicméně dodal, že opravy a tedy i uzavírky jsou v důsledku podinvestovanosti infrastruktury v metropoli nezbytné, zejména na mostech. „Primární je bezpečnost. A pokud máme mosty ve špatném stavu a chceme, abychom se na ně mohli spolehnout, tak k tomu jinak nemůžeme přistoupit,“ podotkl.

Minulé vedení magistrátu a zejména bývalý náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) za podle mnohých nezvládnutou koordinaci projektů sklidil vlnu kritiky. Loni postihl metropoli několikrát v důsledku souběhu rekonstrukcí krátkodobý dopravní kolaps.