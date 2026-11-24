Podle pražského primátora Adama Scheinherra zastupitelé poškodili dobré jméno strany tím, že uzavřeli koalici s hnutím ANO, i když s tím vedení strany nesouhlasilo. Vedení Prahy sobě zastupitele už dříve vyzvalo, aby koalici vypověděli.
Podle vyloučených zastupitelů vyloučení ještě není konečné a zvolená koalice byla nejlepší reálnou variantou povolebního uspořádání k prosazení volebního programu Prahy 12 sobě.
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Na Praze 12 šla Praha sobě do koalice s hnutím ANO. I přes odpor vedení
Součástí koalice v Praze 12 jsou ODS, ANO a Praha 12 sobě. Ballay se stala minulý týden místostarostkou, Macek radním.
O vyloučení podle Scheinherra dnes rozhodla rada strany. „Pro Prahu sobě je koalice s ANO nepřijatelná kvůli podpoře extremistů a toxickým krokům, které rozkládají demokratické principy státu,“ uvedl Scheinherr. ANO na celostátní úrovni vládne s Motoristy a hnutím SPD.
Podle vyloučených zastupitelů se z jejich podnětu bude situací ještě zabývat smírčí a kontrolní výbor Prahy sobě, který navrhne další postup řešení sporu o to, zda porušili stanovy oni, nebo naopak vedení strany. „Rada Prahy sobě podle nás zasáhla do autonomie buňky na Praze 12.
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Atmosféru, osobní vztahy mezi politiky a potřeby každé městské části znají nejlépe tamní zastupitelé. Ale v celé situaci jde hlavně o vnitrostranické procesy a nedostatek komunikace s členskou základnou na městských částech,“ uvedla Ballay. Programové prohlášení koalice podle obou zastupitelů obsahuje veškeré priority strany, za kterou byli zvoleni.
Pražský lídr ANO Jan Hušbauer již dříve řekl, že Scheinherr přenáší rétoriku celostátní politiky do komunální úrovně. Označil za přirozené, že se zastupitelé, kteří se dlouhodobě znají a respektují svou práci, dokážou dohodnout bez ohledu na stranickou příslušnost. Starosta městské části Vojtěch Kos (ODS) k situaci dříve uvedl, že jde o interní věc Prahy sobě.
Už minulý týden Scheinherr zastupitele vyzval, aby koalici s ANO vypověděli nebo stranu opustili. Avizoval tehdy, že pokud se tak nestane, podnikne Praha sobě další kroky.
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Zastupitelé Prahy 12 sobě koalici s ANO obhajovali tím, že preferovaná koalice na magistrátním půdorysu, tedy se STAN, ODS a TOP 09, nebyla reálná. Rozhodnutí bylo podle nich založeno na přesvědčení, že plnění programu je možné jen ve stabilní koalici.
Praha sobě získala v letošních volbách v Praze 12 čtyři zastupitele, jeden z nich, Jiří Růžička, ale není členem strany. Nominovala ho Strana zelených.
Další zastupitel za Prahu sobě Ladislav Pelcl na zastupitelstvu před volbou starosty řekl, že koalici nemůže plně podpořit. Koalice má 20 zastupitelů v 35členném zastupitelstvu, pro starostu a některé členy rady ale nehlasovali všichni členové koalice. Protože volba byla tajná, není jasné, kdo pro ně hlasoval.