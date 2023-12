Oprava smíchovského nádraží za čtyři miliardy začne zkraje příštího roku

Práce pro Správu železnic (SŽ) provede konsorcium firem Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ a Elektrizace železnic Praha, které zvítězilo ve výběrovém řízení.

„Zahájení hlavní fáze rekonstrukce předcházelo odstranění části kolejí a také původní lávky přes stanici. Nyní dojde ke kompletní přestavbě kolejiště, obnově tří stávajících nástupišť a vybudování jednoho nového. To budou využívat zejména vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici,“ uvedl ve středu mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Opravit nechá správa podchody, které prodlouží pod celým kolejištěm až do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město. Přístup na nástupiště bude bezbariérový.

Lávka směrem k Radlické ulici

Součástí projektu je také výstavba lávky směrem k Radlické ulici, která umožní lidem přístup na jednotlivá nástupiště a zároveň propojí stanici s novou čtvrtí vznikající na Smíchově.

Most přes Nádražní ulici bude po dokončení rekonstrukce tříkolejný. Na něj má podle představy SŽ navazovat nový tříkolejný most mezi Smíchovem a Podskalím, který nahradí nynější železniční most přes Vltavu.

„Další bezprostředně navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, jehož zhotovitele už hledá pražský magistrát,“ řekl Gavenda.

Terminál nahradí autobusové nádraží Na Knížecí a na jeho stavbu zastupitelé již schválili vypsání tendru za osm miliard korun. Stát má do konce roku 2030. Jeho součástí bude kromě železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy také stanice metra i tramvaje, stanice městských a příměstských autobusových a trolejbusových a elektrobusových linek. Západně od železniční stanice vznikne velkokapacitní záchytné parkoviště P+R.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, kdy se původní budovy i kvůli poškození za druhé světové války nedochovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, a to spolu s nádražím hlavním, na které bylo napojeno deset let po svém vzniku, a Masarykovým.