Praha zvažuje, kam umístit Epopej. Dočasně by mohla být na Moravě

Na pražské radnici, kterou nyní vede koalice ve složení Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09/STAN), dokonce vznikla pracovní skupina složená z odborníků a zástupců magistrátu, která příští umístění Epopeje znovu řeší.



Výstavba nových prostor na Výstavišti v Praze 7 tak zatím nezačala. Navíc místo stále využívá soukromá expozice Mořský svět, jejímuž provozovateli teprve běží výpovědní lhůta. Ať už by Epopej skončila nastálo na Výstavišti, nebo jinde v Praze, je už teď takřka jisté, že se tak nestane dříve než za tři roky.

Nabízí se tedy otázka, co bude se samotným dílem do té doby. Už v roce 2017 putovalo několik měsíců po světě, do posledního prosincového dne loňského roku bylo devět z dvaceti pláten vystaveno v Brně. Zbytek je k vidění až do konce tohoto týdne v pražském Obecním domě.

Plátna pak teoreticky mohou na dlouhou dobu zůstat v depozitáři Galerie hlavního města, nebo znovu zamířit do zahraničí. Hlavní město ovšem zvažuje i možnost, že by se dočasně vrátila do Moravského Krumlova. Na tamním zámku totiž byla vystavena už mezi lety 1963 a 2011.

„Je to jedna z variant dočasného umístění, kterou řešíme. Existuje jich ale více,“ sdělila radní Prahy pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě), do jejíž gesce záležitost patří.

S přesunem na Moravu by souhlasil také primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). „Kdyby to už nebylo kde vystavovat, tak by se jednalo o poměrně logické a vstřícné gesto Prahy vůči Moravskému Krumlovu,“ je přesvědčen primátor.

Pro Moravský Krumlov je přitom Epopej poměrně citlivou záležitostí. Téměř padesát let byla pýchou města i značným zdrojem příjmů z turistického ruchu.

Praha, která je jejím vlastníkem už od roku 1928, však celý soubor nechala i přes odpor Krumlova v průběhu roku 2011 odvézt zpět do metropole. Důvodem byla plánovaná výstava ve Veletržním paláci i údajně špatné podmínky v krumlovském zámku. Stalo se tak i přesto, že Praha pro díla neměla žádné stálé umístění.

Sám starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) se však k aktuální situaci i možnému jednání o stěhování odmítl vyjádřit. „Nezlobte se, ale váš dotaz ponechám bez komentáře. Vůbec nechci reagovat,“ sdělil stroze.

Využít by přitom mohl také toho, že jeho TOP 09 je součástí vládnoucí koalice na pražském magistrátu.

Nicméně v minulosti radnice pod jeho vedením o plátna usilovala. Sám Třetina o tom hovořil například na jaře roku 2017, než se dvacítka obrazů vrátila z výstavy v Japonsku.

„Z naší strany je pořád zájem o jednání. Praha nemá odpovídající prostory a nemá jak splnit Muchovu závěť. Plátna by mohla jít k nám, než najdou umístění, nic jiného nechceme,“ řekl tehdy MF DNES starosta.

Možnost zapůjčit cyklus do Krumlova zcela nevylučuje ani Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy, která dílo spravuje. Podle jejích slov je ale tento krok limitován klimatickými a prostorovými podmínkami v tamním zámku.

„Pokud budou nastaveny tak, aby vyhovovaly standardům požadovaným pro vystavení národní kulturní památky, pak je možné o tom uvažovat,“ míní ředitelka. Podle ní naopak galerie neplánuje, že by Slovanská epopej v blízké budoucnosti vycestovala znovu do zahraničí, přestože je o ni ve světě zájem.

Malíř Alfons Mucha odkázal známý soubor Praze pod podmínkou, že pro něj město vybuduje vlastní výstavní pavilon. O nejvhodnějším místě se tak diskutuje už desítky let. V roce 2016 vypracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) podrobnou analýzu nejvhodnějších lokalit. Tehdy doporučil postavit novou budovu na volném prostranství na Těšnově poblíž stanice metra Florenc.

Obavy z turistů na Výstavišti

Kromě toho se dříve hovořilo také o dalších lokalitách, jako je vrch Vítkov, podstavec bývalého Stalinova pomníku na Letné, Vyšehrad, Petřín nebo třeba Letohrádek Hvězda. Loni město rozhodlo o umístění souboru na Výstavišti, kde má projekt přístavby už i stavební povolení.

Současný náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který je zároveň předsedou dozorčí rady Výstaviště, ale upozorňuje, že pokud tam bude umístěna Epopej, výrazně se promění okruh návštěvníků Výstaviště. Zejména by přibylo zahraničních turistů.

„Musíme to velice pečlivě zvážit. Chtěli bychom, aby místo primárně fungovalo pro Pražany, kteří by zde mohli trávit celý den,“ říká. Město tak podle něj musí rozhodnout, jestli má v přístavbě Lapidária vzniknout stálá expozice, nebo třeba prostor, kde by se akce průběžně obměňovaly.

