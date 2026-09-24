Organizátoři během otevření chystají bohatý doprovodný program, včetně multimediálního uměleckého projektu, který mohou zájemci navštívit zdarma. Naopak lístky na prohlídku interiéru jsou již zcela vyprodané.
Prostor se po letech dočkal nových podlah i podlahového topení. Obnovené jsou i vitráže, strojovny a elektroinstalace.
K otevření Průmyslového paláce připravilo Výstaviště prohlídky a doprovodný program.
„Návštěvníci budou moci zažít monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe nebo prostřednictvím venkovní výstavy Obnova v rukou mistrů nahlédnout pod pokličku rekonstrukce a práce desítky specializovaných řemesel,“ láká Linda Antony, tisková mluvčí Výstaviště.
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Enormní zájem vyprodal prohlídky Průmyslového paláce. Budou další, ale dražší
Není divu, že se po tak dlouhé době našlo množství zájemců, kteří o prohlídku Průmyslového paláce stojí. Prohlídky od 25. září do 11. října, které návštěvníci zakoupili za symbolických 91 korun, jsou tak kompletně vyprodané. Další prohlídky se budou pravidelně konat dvakrát měsíčně, jejich cena však bude vyšší.
Příležitost navštívit palác budou mít zájemci zejména při některé z akcí, které bude prostor hostit. Mezi ně budou patřit nejrůznější konference či výstavy, včetně akce DesignBlok konané od 7. do 11. října.
Požár 16. října 2008 způsobily zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči v jednom z výstavních stánků. A ačkoli byla první hasičská jednotka na místě za pouhé tři minuty, plameny pohltily celé levou část budovy.
Kromě výstavby zcela nového levého křídla se nakonec v roce 2022 rozhodlo také o rekonstrukci střední haly a pravého křídla. To vše se nyní, po 4,5 letech, podařilo za přibližně tří miliardové náklady opravit.
Opravy Průmyslového paláce měly podle původních plánů skončit již v minulém roce. Po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla však vyšlo najevo, že stav památky je horší, než se předpokládalo. Největší komplikace přinesly stavební úpravy z 50. let, které zakryly původní ocelové konstrukce a na řadě míst skryly technologické vady.
Průmyslový palác