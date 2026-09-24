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Přežil komunistické sjezdy i ničivý požár. Po rekonstrukci znovu ožívá Průmyslový palác

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  8:03
Nová podoba Průmyslového paláce (2026)

Nová podoba Průmyslového paláce (2026) | foto: Prague City Tourism - Jiří Šebek

Dělníci pracují na dostavbě a opravě Průmyslového paláce na Výstavišti v...
Dělníci pracují na opravě Průmyslového paláce (2026)
Dělníci pracují na opravě Průmyslového paláce (2026)
Dělníci pracují na dostavbě a opravě Průmyslového paláce na Výstavišti v...
41 fotografií
Po čtyřleté rekonstrukci se otevírá Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli zjištěnému horšímu stavu se protáhla. Veřejnost si bude moci palác prohlédnout od pátku při komentovaných prohlídkách.

Organizátoři během otevření chystají bohatý doprovodný program, včetně multimediálního uměleckého projektu, který mohou zájemci navštívit zdarma. Naopak lístky na prohlídku interiéru jsou již zcela vyprodané.

Dělníci pracují na opravě Průmyslového paláce (2026)
Dělníci pracují na opravě Průmyslového paláce (2026)

Prostor se po letech dočkal nových podlah i podlahového topení. Obnovené jsou i vitráže, strojovny a elektroinstalace.

K otevření Průmyslového paláce připravilo Výstaviště prohlídky a doprovodný program.

„Návštěvníci budou moci zažít monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe nebo prostřednictvím venkovní výstavy Obnova v rukou mistrů nahlédnout pod pokličku rekonstrukce a práce desítky specializovaných řemesel,“ láká Linda Antony, tisková mluvčí Výstaviště.

Enormní zájem vyprodal prohlídky Průmyslového paláce. Budou další, ale dražší

Není divu, že se po tak dlouhé době našlo množství zájemců, kteří o prohlídku Průmyslového paláce stojí. Prohlídky od 25. září do 11. října, které návštěvníci zakoupili za symbolických 91 korun, jsou tak kompletně vyprodané. Další prohlídky se budou pravidelně konat dvakrát měsíčně, jejich cena však bude vyšší.

Příležitost navštívit palác budou mít zájemci zejména při některé z akcí, které bude prostor hostit. Mezi ně budou patřit nejrůznější konference či výstavy, včetně akce DesignBlok konané od 7. do 11. října.

Požár 16. října 2008 způsobily zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči v jednom z výstavních stánků. A ačkoli byla první hasičská jednotka na místě za pouhé tři minuty, plameny pohltily celé levou část budovy.

Půjdete si prohlédnout opravený Průmyslový palác?

celkem hlasů: 45

Kromě výstavby zcela nového levého křídla se nakonec v roce 2022 rozhodlo také o rekonstrukci střední haly a pravého křídla. To vše se nyní, po 4,5 letech, podařilo za přibližně tří miliardové náklady opravit.

Opravy Průmyslového paláce měly podle původních plánů skončit již v minulém roce. Po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla však vyšlo najevo, že stav památky je horší, než se předpokládalo. Největší komplikace přinesly stavební úpravy z 50. let, které zakryly původní ocelové konstrukce a na řadě míst skryly technologické vady.

Průmyslový palác

  • otevřen v roce 1891 při příležitosti Jubilejní výstavy. Budovu podle dobových záznamů postavilo 450 dělníků za 10 měsíců
  • od počátku sloužil k pořádání výstav a kulturních akcí
  • po válce se palác stal místem sjezdů, v letech 1952-54 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět na společenský a taneční sál.
  • Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.
  • Část Průmyslového paláce vyhořela 16. října 2008, když nedbalostí vzplály zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči. Viníka se nepodařilo vypátrat.
  • Rekonstrukce začala až na začátku roku 2022. Opravy měly podle původních plánů skončit loni.
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