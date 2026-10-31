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Praha půjčí peníze soukromým středním školám, pomáhají zvýšit kapacity

Jana Sobíšková
  10:10

Nová budova gymnázia a ekonomického lycea GAELY přidá Praze 190 míst. | foto: Vizualizace: PROSPERITA holding, a. s.

Hlavní město dlouhodobě potřebuje více míst ve středních školách, než kolik v něm žije žáků. Do metropole totiž za vzděláním dojíždějí i děti ze středních Čech. Řešení nabízejí privátní vzdělávací instituce, které vznikají v městských částech. Soukromým zřizovatelům chce nově pomáhat magistrát.

„Kapacita pro pražské žáky by byla dostatečná, ale 33 procent žáků prvních ročníků středních škol zřizovaných Prahou tvoří žáci s trvalým pobytem na území Středočeského kraje. S ohledem na to, že u středních škol není možné uplatňovat spádovost, nemohou pražské střední školy přednostně přijímat děti s trvalým pobytem na území Prahy,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Kapacity středních škol v metropoli rostou, Pražané přesto mají obavy

Počet míst na středních soukromých a církevních školách v metropoli narostl od roku 2022 zhruba o 4 400 míst. „Místo v tomto případě znamená obecně ve škole, tedy nejen v prvních ročnících, a nemusí to znamenat ani to, že jsou místa obsazená,“ upozornil Hofman.

Pro letošní školní rok Praha nabídla zájemcům o středoškolské studium 17 787 míst v 561 školách. Poptávka ale byla mnohonásobně větší, a to bez rozdílu, zda šlo o všeobecné vzdělání nebo odborné.

Násobně vyšší poptávka

V Akademii řemesel na Zeleném pruhu bojovalo o 30 židlí prvního ročníku 329 žáků, na Střední odbornou školu – Centrum odborné přípravy a Gymnázium v ulici Poděbradská se o 58 míst ucházelo 267 dětí.

A stejně tak převyšuje poptávka nabídku i v případě soukromých škol. Získat například jedno z 66 míst v ekonomickém lyceu a gymnáziu Gaely v Praze 9 toužilo letos 186 žáků.

Finanční pomoc pro rozšiřování škol

  • Praha vyčlenila 300 milionů korun. Jde o peníze, které se vrátily z ukončených programů INFIN 2018 a COVID Praha 2020.
  • Soukromé střední školy s denní formou vzdělávání na území Prahy si budou moci požádat o bezúročnou půjčku v rozmezí od 500 tisíc do 30 milionů korun. Od 2 milionů korun bude vyžadováno zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Splátky budou čtvrtletní, maximální splatnost bude 10 let.
  • Příjem žádostí začne 8. února a potrvá do 30. dubna 2027, případně do vyčerpání celkové částky.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

„Soukromé střední školy narážejí na stejný problém jako všechny ostatní projekty – vrátit vložené prostředky. Úroky u komerčního financování jsou vysoké a pro menší školy obtížně dostupné,“ přiblížil záměr Prahy poskytnout soukromým zřizovatelům bezúročnou půjčku Zdeněk Kovářík, stávající radní pro finance, rozpočet, fondy a podporu podnikání.

Bezúročná půjčka z evropských fondů je podle něj přesně tím nástrojem, který pomůže školám, aniž by město muselo natahovat rozpočet.

„Peníze Praha dostane zpět a může je použít znovu,“ poznamenal radní.

Soukromé střední školy s denní formou vzdělávání na území metropole si budou moci požádat o bezúročnou půjčku v rozmezí od 500 tisíc do 30 milionů korun.

Zájem navýšit středoškolské kapacity mají samy městské části, které tak vítají soukromé projekty. Nová školní budova vznikne například ve Vysočanech, rozšíří již zmíněné lyceum a gymnázium Gaely. Místo 150 tam bude moci docházet 360 studentů. Hotovo má být v roce 2028.

„Soukromým školám patří obrovský dík, že pomáhají zvyšovat kapacity, které jsou v hlavním městě bohužel velmi nedostatečné. Je ale potřeba navyšovat místa i ve veřejných školách,“ uvedl Tomáš Portlík, kde dále připravují výstavbu nového gymnázia Elektra.

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

„Středoškolské kapacity jsou problémem nás všech, takže bychom se všichni měli zapojit do řešení,“ dodal Portlík.

První gympl městské části

Praha 13 příští školní rok otevře své vůbec první gymnázium zřizované městskou částí.

„Nejnovější Sportovní gymnázium Jeremi se právě dokončuje a bude otvírat v září 2027,“ potvrdila mluvčí třinácté městské části Lucie Steinerová. Dodala, že projekt reaguje na dlouhodobě rostoucí poptávku po místech na gymnáziích v Praze, zejména v západní části hlavního města.

Nové gymnázium naváže na ZŠ Janského. „Zřízení gymnázia je pro Prahu 13 zásadním strategickým krokem. Chceme nabídnout kvalitní dostupné vzdělání místním studentům a pomoci zmírnit přetlak na středních školách,“ okomentoval unikátní krok David Vodrážka, starosta Prahy 13.

V této městské části sídlí v současné době sedm soukromých středních škol. Vodrážka doplnil, že zájem radnice o vznik dalších středoškolských kapacit trvá.

Praha 13 otevře nové gymnázium. První, které v metropoli zřídí městská část

Také v Praze 7 chtějí soukromé subjekty stavět nové školy. „Výstavba je běh na dlouhou trať a Praha potřebuje řešit nedostatek míst hned. Má na školy peníze, ale není schopna dostatečnou kapacitu rychle postavit. Jediné dostupné řešení je za pomoci stipendií místa zaplatit jinde – na soukromých a církevních středních školách – a mezitím stavět vlastní kapacity,“ konstatoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Střední školy
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