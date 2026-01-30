Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

  12:54
Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla ani kontrolu, tak ředitel školy, jenž o dění v družině neinformoval rodiče dětí. Ti se o tom dozvěděli až s dvouměsíčním zpožděním od třídní učitelky. Inspekce se zavázala přijmout opatření k nápravě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Případ je z poloviny roku 2024, kdy se rodiče dětí obrátili na pražský inspektorát České školní inspekce s podezřením, že se vychovatelky školní družiny dopouštějí psychického i fyzického násilí na dětech. Podle informací od třídní učitelky na ně křičely, ponižovaly je, bily a hrubě s nimi manipulovaly, vyhrožovaly jim, zakazovaly jim chodit na záchod či poštvávaly je proti sobě navzájem.

Vychovatelky si k tomu vybíraly především děti, které se kvůli postižení nedokázaly bránit nebo se ohradit. Stěžovatelé inspekci poskytli i zvukové nahrávky, které v družině tajně pořídil asistent pedagoga.

Inspekce stížnost prověřila a označila za důvodnou v části, která se týkala nedostatečné kontrolní činnosti ředitele. Na druhou stranu nespatřovala pochybení v postupu ředitele poté, co se o nevhodném chování vychovatelek dozvěděl. Ředitel podle inspekce zajistil, že den po nahlášení nevhodného jednání nebyly děti s vychovatelkami v kontaktu, a obě vychovatelky propustil.

Věc se dostala k ombudsmanovi, protože rodiče osmi dětí nebyli spokojeni s tím, jak inspekce věc vyhodnotila. Ta podle zjištění ombudsmana sice postupovala rychle, ale při šetření například nezohlednila zvukové nahrávky pořízené ve družině, závěry opřela výhradně o informace a podklady, které jí o situaci poskytl ředitel školy a nepokusila se ani získat informace přímo od žáků, kterých se nevhodné chování vychovatelek mělo týkat. Ve škole navíc ani neprovedla kontrolu. Inspekci ombudsman také vytkl, že nepoučila ředitele školy, aby rodiče neprodleně informoval.

VIDEO: Ruskou školačku drsně šikanovali. Smějí se jí, že její otec zemřel ve válce

„Uvědomuji si, že je obtížné informovat rodiče dětí o tak citlivé kauze v okamžiku, kdy se ředitel s podezřením seznámí a začne si jej ověřovat. Pokud je ale podezření podloženo svědeckými výpověďmi a nahrávkami, měli by rodiče, podle mého soudu, dostat alespoň základní informaci o tom, že ředitel toto podezření obdržel a jak bude dál postupovat,“ uvedl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Ombudsman případ už ukončil, inspekce totiž souhlasila s jeho zjištěním a zavázala se přijmout opatření k nápravě.

