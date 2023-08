Výdaje na školu se zvyšují. Rodiče využívají levné či bazarové pomůcky

Zátěž pro rodinný rozpočet bude znamenat začátek školní docházky i pro paní Lenku, která v Praze sama vychovává svého syna. Letos se rozhodla využít příspěvek, který nabízí její domovská městská část. „Syn letos nastupuje do druhé třídy a už v minulém roce jsem využila příspěvek radnice na školní pomůcky,“ vypráví.

Dodává, že letos si zažádá ještě o příspěvek na synovy kroužky. „Když se člověk zajímá, přijímá informace třeba i od školy samotné nebo různých organizací, zjistí, že pomoc je opravdu blízko. Pak už mě tolik netrápí, že bych synovi musela něco odepřít, protože na to prostě nemám,“ dodává.

Podle Hany Chmelíkové, analytičky firmy Provident, která se této problematice věnovala v průzkumu mezi rodinami, však pražští rodiče volí spíše cestu uskromňování.

„Nejenže plánují nakupovat levnější pomůcky, spoléhat na již použité z loňského roku z bazaru, ale také omezí zájmové aktivity,“ komentuje. Škrty v počtu navštěvovaných kroužků pak podle Chmelíkové letos plánuje dokonce o 12 procent více rodičů než loni.

Čtyři tisíce za dítě

Podle analýzy téměř polovina pražských rodin očekává, že náklady na školní rok přesáhnou za pololetí čtyři tisíce korun na jedno dítě. „Není to jen otázka nákupu školních pomůcek, ale také financování kroužků, obědů a další výdaje,“ vypočítává Chmelíková s tím, že problémem je i to, že všechny tyto položky musí rodiny školáků zaplatit během relativně krátkého období.

„V případech, kdy rodič musí tyto náklady pokrýt sám, to může být obtížné,“ upozorňuje Chmelíková. To potvrzuje i Kateřina Čočková z Občanské poradny Společnou cestou. „S rodinami, o které se staráme v rámci naší služby aktivizace, problémy s financováním začátku školy řešíme velmi často. Je to pro ně velmi náročné období,“ upozorňuje.

Balíček okamžité pomoci Pražanům Pražští radní schválili ze začátku tohoto týdne pokračování podpory rodin. Prostřednictvím škol mohou rodiče i v nadcházejícím školním roce čerpat finance z Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Ten zavedla Praha již loni v reakci na růst životních nákladů. Politici vyčlenili 308 milionů korun pro školství, prostředky se však v uplynulém školním roce nevyčerpaly. Magistrát proto rozšířil seznam věcí, na které je možné použít zbytek peněz. Školy tak stále mohou peníze využít na příspěvky na školkovné, stravné, družiny nebo činnost sociálního pedagoga, nově však mohou s polovinou prostředků pracovat samotné městské části a využít ji podle potřeby na další neinvestiční náklady. Jde například o platy školního psychologa, asistentů pedagogů či nákup školních pomůcek.

Možnosti fondů

Klienty v nouzi se poradna snaží přesměrovat na pomoc nadačních fondů. Například Patron dětí v metropoli rozděluje balíčky školních potřeb, ale pomáhá i samotný magistrát. Ten již schválil prodloužení Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Obyvatelé metropole tak mohou i nadcházející školní rok žádat o finanční pomoc na uhrazení obědů či školních pomůcek.

Kromě magistrátu pomáhají financovat náklady na děti i městské části. Dotační programy vypisují například Praha 5 nebo Praha 3. Na školní pomůcky a zájmové aktivity se rozhodla přispět i Praha 2.

„Nabídka nadačního fondu Dvojka srdcem se týká rodičů s nízkými příjmy nebo rodičů samoživitelů, jejichž dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných městskou částí,“ vysvětluje mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Rodiny podle ní mohou získat až čtyři tisíce korun. „Jsme připraveni poskytnout příspěvek na úhradu mimoškolních aktivit ve výši až dva a půl tisíce a na nákup školních potřeb až patnáct set korun,“ přibližuje pomoc místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová (za ODS a TOP 09).

Dodává, že o příspěvek radnice na pořízení školní výbavy nebo úhradu zájmového kroužku si může až do konce září zažádat každý rodič, který má trvalé bydliště v Praze 2 nebo jehož dítě navštěvuje některou ze základních škol zřizovaných městskou částí.

„Finanční příspěvky budou automaticky schváleny rodinám, které pobírají přídavek na dítě. V ostatních případech bude o schválení příspěvku rozhodovat správní rada nadačního fondu individuálně,“ dodává Pechová.

Sbírka v supermarketu

Dlouhodobě se zhoršující ekonomickou kondici rodin pozoruje Diakonie Praha. Podle jejího mluvčího Dalibora Hály se zdražování základních potravin a věcí denní spotřeby v průběhu posledních dvou let nejvíce promítá v rozpočtech rodin v horší ekonomické kondici, bez rezerv a s nízkým příjmem. Diakonie proto už podruhé uspořádá sbírku Školákům od srdce.

Během této akce budou moci lidé v šesti pražských supermarketech darovat první zářijový víkend pomůcky do školy. „Po loňské sbírce nám dvě třetiny spolupracujících organizací v Praze uvedly, že by uvítaly ještě více školních pomůcek, tedy že jejich poptávka je výrazně větší,“ uvádí Hála. Podle jeho očekávání by lidé v letošním ročníku mohli darovat až 100 tisíc pomůcek.