Muž pozval cizince ze seznamky domů, ten ho uspal a okradl o šperky i peníze

„Policejní komisař muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ uvedla na policejním webu mluvčí Violeta Siřišťová.

Podle ní se muži seznámili minulé úterý a v odpoledních hodinách se sešli v bytě v Praze 3. Poté, co se poškozený po vypití džusu s uspávací látkou probudil a zjistil, že byl okraden, vše ohlásil na tísňovou linku 158.

„Kriminalisté z pražské Palmovky operativním šetřením velmi rychle vypátrali totožnost podezřelého. Následně zjistili, že by se podezřelý mohl nacházet ve vlaku, který směřuje do Německa. To se záhy potvrdilo, kdy smíšená hlídka české a německé policie na hranicích ve vlaku podezřelého cizince nalezla,“ uvedla mluvčí a doplnila, že policisté u muže našli i uloupené věci.

Zadržený je ve vazbě a kriminalisté podle policejní mluvčí nyní zjišťují, jaká látka oloupeného uspala.