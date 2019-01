Pražská Severka těží ze zájmu o Most!, za sledování seriálu účtuje stovku

Hospoda je v Metodějově ulici čtyřicet let, ale několikrát změnila majitele. V posledních deseti letech se jmenovala hospoda U Sporťáka. Poté hospodu převzal David Salomon.

„Bývalý provozovatel hospody to zabalil a my jsme měli asi měsíc na to se rozhodnout, co s ní uděláme. Do toho úplně náhodně přišli filmaři s tím, že tam chtějí točit film a že se bude odehrávat v hospodě, která se jmenuje Severka,“ popsal provozní David Salomon s tím, že filmaři v hospodě natočili snímek Národní třída podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše.

Ve filmu se hlavní postava pohybuje právě v hospodě Severka. Tu navrhoval architekt Jan Novotný, který pro filmový štáb vytvořil i onu mosteckou Severku. Novotný předtím spolupracoval i na seriálu Okresní přebor nebo filmu Prezident Blaník.

„Jak to v naší hospodě dotočili, tak jsme se s filmaři domluvili, že si necháme ten název. To bylo ještě předtím, než začal seriál Most! My jsme se rozhodli, že to necháme v tomhle bolševickým knajpostylu. A ještě tam máme dovoleno kouřit, protože je to kuřácký klub,“ pokračuje Salomon s tím, že hospoda spolupracuje s městskou částí a je jakýmsi filmovým klubem i s plakáty a „bolševickým oblečením“.

„Pustíme si Most!“ řekli štamgasti

„Minulé pondělí přišli štamgasit a říkali mi, že si pustíme Most. Tak jsme si ho pustili a celá hospoda se dívala. Říkal jsem si, že příště by mohli přijít i nějací mí známí. Vytvořil jsem událost na Facebooku a za tři dny tam bylo tři tisíce lidí, kteří se chtěli zúčastnit,“ řekl David Salomon.

Nakonec provozní hospody Severka zavolal svým známým, kteří řeší lístky přes ticket portály, a ti mu udělali předprodej vstupenek, protože kapacita hospody je sto lidí.

„Jsme skoro vyprodaní. Mám to připraveno tak, že když přijdou lidi, tak ti se vstupenkou mají přednost. Když nebudu mít plno, tak dovnitř pustím i lidi bez lístku,“ popsal Salomon.

Kdo se dnes do hospody nevleze, nemusí zoufat. Podle provozního Severky totiž budou takto seriál odteď promítat každé pondělí.