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Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku

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  8:11

Český hydrometeorologický ústav informoval o čtvrtečních ranních teplotách. (6. srpna 2026) | foto: Český hydrometeorologický ústav

Noc ze středy na čtvrtek byla nejteplejší v Praze. Uvedli to meteorologové na sociálních sítích a řekli také proč. V severovýchodní části metropole naměřili přes 25 stupňů Celsia.

„Ranní teploty jsou dnes nejvyšší ve středních Čechách a během rána se oteplilo hlavně v Praze,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích.

Na vině podle nich byla zatažená obloha.

Zatímco Morava ve 3 hodiny ráno podle přiložené mapy ukazovala příjemných 16 až 18 stupňů, Praha a prstenec kolem ní osciloval kolem 23 stupňů. V severovýchodní části pak teploměr stoupl na 25,2 stupně Celsia, na jihu metropole bylo přes 24 stupňů.

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Stejně vysokou teplotu během noci na čtvrtek zaznamenalo měření pouze na Olomoucku.

Během čtvrtka ale meteorologové čekají, že obloha zůstane zatažená až oblačná. Na mnoha místech v Česku se objeví přeháňky a bouřky, místy i silné.

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K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne a večera však od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 32 °C, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě na 32 až 37 °C.

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