Zařízení Schieszlovy vily rozkradli bezdomovci. V zimě hrozí rozdělávání ohně

Stavební práce na dvou vilách v památkové zóně Na Hřebenkách – Schieszlově vile a vile Štěpánka – zastavil před necelými dvěma lety magistrát. Architekt Petr Kolář ze studia ADR, který pracuje pro developera a vlastníka domů Martina Kulíka, nyní upozornil, že ve vilách přespávají bezdomovci a narkomani. Kolář proto napsal otevřený dopis radnici Prahy 5, ve kterém žádá o posílení hlídek městské policie u opuštěného domu a sousední částečně zbourané vily.
Historická Schieszlova vila usazená na smíchovském úpatí Petřína

Historická Schieszlova vila usazená na smíchovském úpatí Petřína

„Nedá se to hlídat. Museli bychom tam za obrovské náklady držet bezpečnostní agenturu. Posíláme ji tam jednou za měsíc, aby tam aspoň trochu udělala pořádek. Navíc se obáváme, že s chladnějším počasím hrozí zakládání ohňů, to by mohla být ještě nebezpečnější situace. Přespává tam třeba 20 lidí,“ podotkl Kolář.

Spor o Schieszlovu vilu

Podle architekta nezvaní obyvatelé už ukradli vše, co se dalo. Také poničili koupelny, které byly předtím v relativně dobrém stavu, takže by se daly opravit. Kolář se bojí, že k úhoně přijdou i parkety. „Mrzí nás to, protože to ovlivňuje okolí a lidi v sousedství,“ dodal.

Investor Kulík podle něj doufá, že stavba bude zase pokračovat, o prodeji nemovitostí proto neuvažuje.

Spor o Schieszlovu vilu v ulici Tichá 6 se mezi místními a developerem táhne od května 2023, kdy stavební úřad Prahy 5 i odbor památkové péče magistrátu demolici vily povolily. Kolář si podle svých slov od památkářů předem vyžádal stavebněhistorický průzkum.

„Po přestavbách nic z původního domu nezbylo. Není tam nic, co by se mělo archivovat. Památkáři dokonce napsali, že dům navrhují nahradit soudobou dobrou architekturou,“ popsal Kolář.

Na místě Schieszlovy vily má podle vizualizací studia ADR stát čtyřpatrový obytný dům. V současnosti je tato vila napůl zbouraná. Demolovala se například střecha.

Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Naopak vila Štěpánka ze začátku 20. století, která stojí v Tiché 5 a žádné demoliční práce na ní neprobíhaly, je podle památkářů velmi dobře zachovalá, takže má zůstat. „Ručím svým jménem, že budova bude za dva roky špičkově zrekonstruovaná, zcela v původním duchu,“ tvrdí Kolář. Podle něj se nemovitosti buď prodají jako celek, nebo jako dva rodinné domy.

Petiční výbor za záchranu Schieszlovy vily a památkové zóny Na Hřebenkách nevidí k demolici důvod. Chce, aby se vrátila do původního stavu. Výzvu podepsalo 2 903 lidí.

„Schieszlova vila je jedním z původních domů se zahradami Na Hřebenkách, které jsou zákonem chráněny jako památková zóna. Tyto domy lze udržovat, citlivě rekonstruovat, ne však bourat nebo zastavovat přilehlé zahrady, jak se snaží svým bezprecedentním, nekulturním počínáním developer,“ odůvodnil Vít Makarius z petičního výboru.

Proti bourání vily se vyslovila také pátá městská část a ministerstvo kultury. Stavba stojí i kvůli stále probíhajícím soudním sporům mezi developerem a místními. „V běžících správních a soudních řízeních usilujeme o to, aby stavební povolení, o jehož rozporu se zákonem dnes pochybuje jen málokdo, bylo zcela zrušeno,“ přiblížil Makarius.

Radnice Prahy 5 sice policisty i strážníky o větší dohled požádá, zároveň ale chce, aby developer vilu zabezpečil. Místostarosta pro bezpečnost Petr Lachnit (ANO) podotkl, že radnice žádné stížnosti kromě zmíněného dopisu od architekta nezaznamenala.

„Namísto toho, aby je zacelil, například bedněním, nechává developer dveřní a okenní otvory i vršek Schieszlovy vily nezakrytý, a nechrání tak dům proti vniknutí nepovolaných osob, ani klimatickým vlivům. Přitom Schieszlovu vilu developer může zabezpečit jednoduše, rychle a levně, jak je to běžné,“ domnívá se Makarius.

Další neobývaný dům, který stojí také v Tiché ulici, má některá okna zabedněná. Nechvalně však dopadl hotel Vaníček stojící výše nad Schieszlovou vilou. Postupně se z něj stal squat a obývají ho bezdomovci. Ve vilové čtvrti Na Hřebenkách jde ale o výjimky. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové chátrá ještě dům na Kobrově ulici v parku Sacré Coeur.

Zařízení Schieszlovy vily rozkradli bezdomovci. V zimě hrozí rozdělávání ohně

