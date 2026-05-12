Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Autor: ,
  12:34
Silničáři začnou pracovat na rozšíření Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdříve na konci příštího roku. Soud totiž zrušil právní moc územního rozhodnutí, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro stavbu získalo loni na jaře. Informoval o tom Jiří Veselý z ŘSD. Podle odůvodnění soudu byly důvodné dvě žalobní námitky, týkaly se auditu bezpečnosti a závazného stanoviska vodoprávního úřadu.
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026) | foto: Ředitelství silnic a dálniciDNES.cz

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
13 fotografií

Žalobu podaly spolek Zdravé životní prostředí a obyvatelka Horních Počernic. ŘSD musí doplnit podklady, zajistit nové vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody, získat nové stanovisko Povodí Vltavy a závazné stanovisko vodoprávního úřadu Prahy 20.

Doplněné podklady pak předloží ministerstvu dopravy k novému rozhodnutí. Podle aktuálního harmonogramu ŘSD předpokládá jeho získání na přelomu let 2026 a 2027.

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Poté bude nutné doplnit žádost o stavební povolení na Dopravním a energetickém stavebním úřadu, který letos v dubnu vydal nepravomocné stavební povolení.

ŘSD předpokládá podle Veselého získání stavebního povolení ve druhém čtvrtletí příštího roku. Stavba by v případě bezproblémového průběhu, tedy bez dalších odvolání, mohla začít ve čtvrtém čtvrtletí 2027.

Kromě rozšíření úseku o třetí pruh v obou směrech zahrnuje stavba také rozšíření mimoúrovňové křižovatky s D11. Součástí stavby budou protihlukové clony o délce téměř 3,7 kilometru.

Na úsek navazuje stavba nového mostu se šesti pruhy a s přídatnými pruhy přes Počernický rybník, pro kterou ŘSD vybírá zhotovitele. Před několika dny oznámilo, že přišlo pět nabídek, nejvýhodnější podalo sdružení firem Metrostav TBR a FIRESTA-Fišer.

Jejich nabídka činila 1,483 miliardy korun bez DPH a nabídlo nejkratší dobu výstavby. Původní odhad ceny byl 1,3 miliardy. Stavba by měla začít letos.

Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy

V současnosti je ve výstavbě 12,6 kilometru dlouhý úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1, jehož stavba začala v prosinci 2024 a řidičům se má otevřít koncem roku 2027. Zahájení výstavby chybějících 28,8 kilometru severních úseků Pražského okruhu mezi Satalicemi a Ruzyní, které povedou přes Březiněves a Suchdol, je v plánu v roce 2028 a dokončení v roce 2031.

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)
13 fotografií

Pro úsek mezi Suchdolem a Březiněvsí vrcholí výběr návrhu na most přes Vltavu. „Připomínkové řízení k návrhům bude ukončeno do 15. května 2026. Projednání materiálu na Centrální komisi Ministerstva dopravy se tedy uskuteční na nejbližším možném zasedání po tomto termínu,“ sdělil mluvčí ministerstva František Jemelka.

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Podle dřívějších informací serveru Zdopravy již ŘSD odeslalo na ministerstvo doporučení vybrat návrh od společností Stráský, Hustý a partneři a Studia acht.

Na most bude na straně Suchdola navazovat mimoúrovňová křižovatka, jejíž veškeré větve budou zahloubené, a v katastru Suchdola bude okruh vedený v tunelu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Disciplinární komise mimořádně zasedá kvůli derby. Jaké padnou tresty?

Aktualizujeme
Místopředseda představenstva Sparty František Čupr přichází na zasedání...

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace od 12 hodin mimořádně zasedá, aby rozhodla o trestech za události v nedohraném sobotním derby mezi Slavii a Spartou. To sudí předčasně ukončil kvůli...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  12:45

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Práce na stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Silničáři začnou pracovat na rozšíření Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdříve na konci příštího roku. Soud totiž zrušil právní moc územního rozhodnutí, které Ředitelství silnic a...

12. května 2026  12:34

Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahuje v ÚVN, zadržela 11 lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Pro redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie zadržela v nemocnici a na...

12. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:41

Ohavná rétorika, zhodnotil soud. Vyhození Ukrajinců z tramvaje si řidič musí odpracovat

Nemáš právo být v týhle zemi! řval pražský tramvaják a udeřil Ukrajince s...

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí...

12. května 2026  10:56

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

12. května 2026  10:09,  aktualizováno  10:31

Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu...

12. května 2026  10:20

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve...

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...

11. května 2026  21:19

Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat

Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni

Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou...

11. května 2026  21:18

VIDEO: Akční taxikář zachránil ženě peníze, podvodníci pak policistovi zavěsili

Policie ČR Falešný kriminalista, vyděšená žena a hrdina za volantem....

Duchapřítomný řidič taxi služby zaslechl koncem dubna u jedné ze svých klientek podezřelý telefonát. Ten vedla s údajnou bankéřkou, která se z ní snažila vylákat 300 tisíc korun. Taxikář ženu o svém...

11. května 2026  15:32

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Na skluzavce si hoch zlomil obratle, rodiče dlouho děsí. Je bezpečná, říkají kontroloři

Premium
Po úrazu malého chlapce na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově...

Je květnové úterý krátce před polednem. Svítí slunce, ručička teploměru sahá k 23 stupňům Celsia a na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově je pár rodičů s dětmi, které si zde hrají. I přes...

6. května 2026,  aktualizováno  11. 5. 12:33

Čtyři sochy musely ze Staroměstského orloje dolů. Restaurátoři jim dají nový lesk

V pondělí ráno začala demontáž spodních soch ze Staroměstského orloje z důvodu...

Ze Staroměstského orloje zmizely v pondělí ráno čtyři sochy. Začala tak jejich pravidelná údržba. V první etapě projdou obnovou první čtyři sochy, následně pak další čtyři. Všechny by se měly vrátit...

11. května 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.