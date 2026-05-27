Nehoda se stala krátce po poledni na trase mezi Ruzyní a Modleticemi. Podle dostupných informací osobní vůz z dosud nejasných příčin narazil do technické zdi tunelu.
Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku, který transportoval zraněného řidiče. „Zraněným byl přibližně padesátiletý muž, který utrpěl vážná poranění. Záchranáři ho na místě ošetřili a následně letecky transportovali do traumacentra,“ uvedl mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.
„Provoz na dané silnici nebyl po nehodě výrazně omezen. Přesné okolnosti havárie nyní budou naši kolegové dále prověřovat,“ uvedl mluvčí pražské policie.