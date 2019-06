Nádraží Vršovice se rozšíří o nástupiště, Praha na něj přispěje 12 miliony

Nyní má vršovické nádraží tři nástupiště, které jsou naplněny ve špičkách už nyní. Pro zavedení plánované linky S61 je proto nutné přidat další.



Hlavní město se dohodlo se SŽDC na spolufinancování úprav nádraží, protože podle vedení magistrátu je nová linka pro pražský integrovaný systém zásadní.

Rozšíření má být součástí modernizace koridoru mezi Hostivaří a hlavním nádražím, která začala loni v květnu a měla by být hotova v roce 2021. Má ji z větší části spolufinancovat EU, která proto posuzovala i rozšíření vršovického nádraží.

Evropská agentura Jaspers, která financování schvaluje, nicméně nedoporučila evropské peníze na nové nástupiště poskytnout a město se správou železnic tak musí úpravy zaplatit samy.

Linka S61 by ve finální podobě měla jezdit ze železniční stanice Praha-Smíchov do Vršovic a dále do zamýšlené zastávky na Zahradním Městě. Odtud by jezdila do zastávky Praha-Malešice, kde by bylo možné přestoupit na metro. Linka by končila v Běchovicích.

Koridor bude první českou čtyřkolejnou tratí

Pro fungování linky v celé zamýšlené trase je nutné vyřešit problém s nízkou kapacitou na železničním mostě mezi Smíchovem a Podskalím. Do doby, než se tak stane, by vlaky jezdily pouze mezi Vršovicemi a Běchovicemi.

Vznikající téměř sedmikilometrový koridor mezi Hostivaří a hlavním nádražím bude první českou čtyřkolejnou tratí. Budou na něm dvě nové zastávky, a to Zahradní Město a Eden. Naopak trať ve Strašnicích i se zastávkou zanikne, místo ní má vzniknout promenáda.

Stavba vyjde na 4,4 miliardy korun, z toho tři miliardy chce SŽDC získat z evropských fondů.