Noční život, rozlučky se svobodou. Praha boduje v žebříčku nejromantičtějších měst

Vítězslav Bureš
  12:55
České hlavní město zabodovalo v žebříčku nejromantičtějších měst Evropy. V nové studii společnosti Icelandair ho přeskočila pouze jediná metropole. Studie Prahu ocenila za její noční život.
Praha, pohled na Pražský hrad | foto: ČTK

A nejen za něj.

Praha, Karlův most a výhled na Pražský hrad

Praha, pohled na Pražský hrad

„Ačkoli je město známé jako místo pro rozlučky se svobodou, může se pochlubit spoustou romantických míst i pro páry. Mezi turistické atrakce, které musíte navštívit, patří Pražský hrad a ikonický Karlův most ze 14. století,“ cituje britský Daily Mail ze zmiňované studie.

Nejromantičtější města v Evropě

  1. Madrid
  2. Praha
  3. Lisabon
  4. Barcelona
  5. Curych
  6. Amsterdam
  7. Helsinky
  8. Vídeň
  9. Kodaň
  10. Řím
  11. Atény
  12. Ženeva
  13. Oslo
  14. Berlín
  15. Reykjavík

Zdroj: Icelandair

Před Prahu se v pořadí dostal pouze španělský Madrid, který dostal známku 86 ze 100.

I tady studie oceňuje noční život, populaci single lidí a příjemnou atmosféru, díky které se lidé mohou seznámit.

Město nabízí romantické zážitky pro páry i osamělé turisty v rušných barech a restauracích, procházky po náměstích či projížďky po jezeře v parku El Retiro.

Turisté město oceňují i pro výběr romantických míst ke sledování západu slunce, včetně historického chrámu Templo De Debod.

Čtvrtá je v žebříčku Barcelona, první pětku uzavírá švýcarský Curych.

Bronz si v pořadí odnáší portugalský Lisabon.

List připomíná, že mezi nejromantičtějších 15 měst v Evropě se nedostalo žádné z Británie, chybí zde i Paříž.

