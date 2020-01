Řídí jako Pražák! Mýtus vytvořila hustá doprava, řidiči musejí být dravější

Svižná jízda využije lépe mezery Bývalý dlouholetý šéf organizace BESIP Roman Budský z dopravní Platformy vize 0 se domnívá, že chování motoristů musí být v metropoli jiné, protože v hustém provozu by se bez určité míry drzosti šoféři jednoduše nepohnuli z místa. Totéž však platí o provozu v řadě dalších velkých měst napříč celým světem. Přestože Budský z Prahy nepochází, je v hlavním městě často a pro styl jízdy Pražanů má pochopení. Je možné poznat, jestli je zrovna za volantem řidič, který má trvalé bydliště v Praze?

Dnes už se toto nedá tak jistě rozpoznat například podle registračních značek. Obecně vzato – řidiči, kteří jezdí v Praze, jsou v provozu trochu agresivnější. V Praze není možné se bez určité míry agresivity někdy ani dostat z místa...

Pražané jezdí daleko svižněji a využívají každou volnou mezeru k tomu, aby se mohli někam dostat. Dá se říci, že mimopražští mají naprosto odlišný styl řízení?

Je pravda, že když řidiči z metropole narazí ve velkoměstském provozu například na vesničany, tak jim připadá, že jedou hodně pomalu a všechno moc řeší. Domácí si pak třeba říkají: „Panebože, tam by projely snad tři autobusy a on neprojede!“ Některý pražský řidič to neřeší, jiný problikne a někdo ztratí nervy. Takzvaně to osolí a vesničana třeba předjede i přes plnou čáru. Toho si ale stihnou všimnout i v tom pomalejším autě...

Ano. A pokud řidič nejede sám, ale se spolujezdkyní, tak jí nepochybně řekne: „Viděla jsi ho, Pražáka?“ A takto nějak vzniká ten hluboký příkop mezi Prahou a tou řekněme rustikálnější částí republiky. Já osobně také nejsem z Prahy, ale v metropoli jsem třikrát týdně a na to, jak jezdí Pražané, se osobně dívám s velkou shovívavostí. Někteří řidiči, kteří mají pražskou registrační značku, na své vozy lepí označení typu: „Nejsu Pražák!“

No ano, ale například Brnem určitě lépe projedete, pokud máte třeba pražskou značku, ale zároveň třeba samolepku „Já su Valach!“ Zrovna v Brně je, myslím, taková řevnivost, že pokud tam pojedete s pražskou značkou a samolepku mít nebudete, kličkování v provozu bude složitější. Brňáci si totiž řeknou: „Podívej, oni nám dávají tím stylem jízdy najevo, že jsme z vesnice a už zase mi tam vjel!“ Brňáci z toho můžou mít černo před očima. Řeknou si: „Pražák nás tady bude školit? On si tady u nás bude dovolovat, co chce?“ No a ta samolepka samozřejmě v takovýchto situacích umožní vyhnout se různým problémům. Dají tím i Brňanům najevo: „Já jsem vlastně váš!“ Je tedy podle vás rčení „Jezdí jako Pražák“ odůvodněné?

Když se podíváte po světě, tak všude tam, kde jsou větší města, mají šoféři daleko otrlejší styl jízdy. Stejně tak, jako si o Pražácích vyprávějí v Česku, budou ve francouzských vesnických regionech mluvit o Pařížanech. A zase Pařížané budou v provozu pomlouvat venkovské šoféry zpomalující provoz. A nováčkům tam místní radí, že mají na výběr dvě možnosti – buď se stanou v provozu rychle otrlými, nebo je budou ostatní utiskovat. Jsou už podle vás řidiči jinak připraveni i z autoškol?

Ano. Během cvičných jízd metropolí si žáci zvykají na větší provoz. Cvičné jízdy jsou třeba v Semilech naprosto jiné.