Ceny obědů Pražany neodradí, podniky občas musí regulovat nápor lidí

Krátce před polednem se v centru k zástupům turistů přidávají lidé z kanceláří, kteří mají namířeno na polední menu. Před některými podniky se proto tvoří fronta strávníků a najít místo u stolu je někdy problém. Takhle to vypadá například ve známé kavárně Café Louvre na Novém Městě. Okolo poledne je hala před podnikem plná lidí čekajících na usazení.
„Asi jednou týdně sem s kolegy chodíme a klidně si tu frontu vystojíme, jen s tím člověk musí počítat a nespěchat. Co se týká cen, tak levné to tu není, ale je to kvalita a máme to tu rádi,“ říká jeden z návštěvníků kavárny. Ceny za polední oběd se v Louvru pohybují od 200 do 270 korun. Podle nejnovějších dat společnosti Edenred z loňského října Pražané za polední menu utratí průměrně 222 korun.
„Ceny za polední obědy v Praze se pohybují okolo 170 až 200 korun. Meníčka pak 200 až 300 podle typu a úrovně gastronomie,“ říká ředitel Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
Přestože jsou ceny Louvru lehce nad průměrem, zákazníky to neodrazuje. „Okolo Vánoc byla fronta až na ulici, vedla přes celou halu. To je samozřejmě problém pro obsluhu,“ říká Sylvio Spohr, majitel podniku.
Právě tento paradox je pro pražskou gastronomii typický. V exponovaných časech není hlavním problémem nedostatek hostů, ale jejich nadbytek, a to i přesto, že ceny jídel dávno překročily hranici dvou set korun.
Zdražení kvůli náporu
Některé podniky tak upravují ceny i proto, aby regulovaly nápor. „Když máte prázdno, řešíte, jestli zlevnit, nebo zlepšit kvalitu. Když vám ale stojí fronty až ven, musíte zdražit, protože se přes podnik nedá projít,“ dodává Spohr.
Podobně je na tom i nedaleká restaurace a kavárna Café Platýz. Ve známé pražské pasáži dostanou hosté vegetariánské jídlo za 195 korun. Cena masových pokrmů se pohybuje od 210 do 240 korun. „Na oběd sem chodím tak dvakrát týdně, většinou pracovně, ale tady je to dobré,“ říká jeden ze zákazníků.
O něco levnější je restaurace Tiskárna v Jindřišské. Podnik byl sice před rokem nucen zdražit, podle manažerky mají ale stále plno a denně vydají 250 až 300 obědů.
„Jsme pořád na podobných číslech. Záleží na dni – po víkendu je to slabší, během týdne silnější. Zbytky prakticky nemáme,“ říká Tereza Šebrlová, manažerka Tiskárny. Polévka zde stojí 59 korun, hlavní jídlo začíná na 179 korunách.
Podle portálu menicka.cz, který zpracovává data téměř z šesti tisíc gastronomických provozoven, vzrostla průměrná cena poledního menu meziročně o 4,3 koruny na zhruba 164 korun. To odpovídá nárůstu o 2,7 procenta. Praha si drží pozici nejdražšího regionu – na konci loňského roku se průměrná cena vyšplhala až na 167,70 koruny. Na rozdíl od dat Edenredu, který průměruje skutečné transakce, sbírá portál menicka.cz data přímo z jídelních lístků.
Z dat zároveň vyplývá, že rozdíly mezi Prahou a regiony se postupně zmenšují. Výrazný nárůst zaznamenal například Plzeňský kraj, kde ceny meziročně vzrostly o více než šest korun. Nejlevněji se stále najedí lidé v Karlovarském kraji, kde průměr činí zhruba 142 korun, i tam ale ceny rostou.
„Situace ve větších městech je velmi podobná. Lišit se mohou průměrné ceny, ale například Brno, Plzeň, Olomouc nebo Hradec Králové jsou na tom podobně,“ dodává Stárek. Podle dat Edenredu muselo za poslední rok a půl zdražit 67 procent českých restaurací.
Levnější stravování nabízí třeba bufetové restaurace Dhaaba. V pobočce na Národní třídě je cena za 100 gramů jídla na váhu 33,90 koruny. Příznivá je i cena holešovické jídelny Babčák. Polévku zde mají za 45 korun a řízek s kaší za 169 korun.
Ještě levnější alternativou je síť bister U Evičky. Hlavní jídla stojí 129 korun, menu s polévkou a nápojem pak 155 korun.
I když je zdražování patrné, oproti předchozím letům zpomaluje. Zatímco ještě mezi lety 2021 a 2022 ceny vzrostly o téměř devět procent, aktuálně jde spíše o pozvolné navyšování.