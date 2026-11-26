„Kolony na severu Prahy řešíme fakt intenzivně,“ napsal ve středu na síť X nový náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
„Hned zítra (ve čtvrtek, pozn. red.) otevřeme sjezd z Ďáblické směrem do centra na Cínoveckou. Tím ulehčíme neúnosné situaci v Březiněvsi. Kolem páté odpoledne se po rekonstrukci otevře i Toužimská,“ pokračoval Scheinherr.
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Na severu Prahy kolabuje MHD. K opravě Cínovecké a Kbelské se přidá Chlumecká
Celá rekonstrukce by měla být ukončená do nedělního večera. „Pokud nám do toho nehodí vidle počasí,“ doufá Scheinherr.
Opatření TSK
Zdroj: TSK
Dopravní situace na severu Prahy je v posledních týdnech katastrofická. Uzavírky v oblasti Kbelské a Cínovecké blokují dopravu, vinou jsou zpoždění a dlouhé kolony aut i autobusů MHD.
„Omlouváme se řidičům i cestujícím za aktuální dopravní komplikace. Uvědomujeme si, že situace je náročná. Jakmile se ukázalo, že dopravní dopady jsou větší, než jsme předpokládali, začali jsme s dodavateli a příslušnými silničními správními úřady hledat možnosti, jak práce co nejvíce urychlit. Omlouváme se za komplikace,“ uvedla TSK v prohlášení.
Zástupci městské části Březiněves už před dvěma dny na Facebooku oznámili, že dopravní situaci považují za nepřijatelnou, a vyjádřili nesouhlas s uzavřením nájezdových ramp, ke kterým došlo bez projednání s jejich městskou částí.
„Zástupce odboru se za tento postup omluvil a potvrdil, že objednatel i zhotovitel podniknou kroky k maximálnímu urychlení prací tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu znovuotevření nájezdových ramp a zklidnění dopravy v regionu,“ dodala radnice.