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Rekonstrukce za pět miliard. Práce na staré vodní lince čističky potrvají do roku 2030

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  13:14
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze Bubenči

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze Bubenči | foto: ČTK

Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze je v provozu od...
Pohled severním směrem do vltavského údolí a na Podhoří. Vlevo v popředí oblá...
Ústřední čistírna odpadních vod. Usazovací nádrže.
Čistička odpadních vod na Císařském ostrově v Praze-Troji.
5 fotografií
Na pražském Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod za 4,79 miliardy korun bez DPH. Řekli to zástupci hlavního města a jeho Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která má modernizaci na starosti. Práce potrvají do roku 2030.

PVS již v minulosti postavila novou vodní linku za 7,3 miliardy korun, která v době modernizace té staré zajistí čištění všech odpadních vod, které čistírna zpracovává.

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„Zahajujeme 1. října, kdy bude předání staveniště. Stavba je na 43 měsíců a vysoutěžená cena je 4,79 miliardy korun bez DPH. Co je ale třeba zmínit, je, že stavba bude realizována takzvanými obchodními podmínkami FIDIC, což je měřitelný kontrakt. Takže cenová nabídka představuje jednotkové ceny za jednotlivé úkony a materiály, ale bude se vždycky fakturovat podle skutečných měřených objemů,“ uvedl ředitel PVS Pavel Válek.

Práce pro PVS uskuteční sdružení vedené firmou SMP Construction ze skupiny Vinci, která stavěla i novou vodní linku. Válek dodal, že v zařízení se nyní dokončuje osmiměsíční proces odstávky staré linky a převod její činnosti na novou.

„Pražan by neměl nic poznat,“ řekl. Dodal, že i když novější zařízení zvládne krátkodobě plnit činnost obou, dlouhodobě to není možné, a proto jsou pro spolehlivý a čistý provoz potřeba obě linky.

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Každá z linek je projektována na 800 tisíc takzvaných ekvivalentních obyvatel, což je jednotka vyjadřující míru znečištění odpadních vod odpovídající jednomu průměrnému člověku.

Po dokončení modernizace staré linky by čistírna jako celek měla podle Válka zvládnout čistit odpadní vody produkované až dvěma miliony lidí. To má pokrýt očekávaný nárůst obyvatel metropole v dalších dekádách.

Ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala zdůraznil důležitost projektu ochrany Vltavy, kam čistírna vyčištěnou vodu vypouští. „Za současné nepříznivé hydrologické situace, která se může a bude opakovat, je velmi důležité, aby to, co se vypouští do povrchových vod, splňovalo požadavky,“ řekl.

Dodal, že tím získává investice do čistírny nadregionální význam, protože ovlivňuje celý tok Vltavy pod metropolí i Labe.

Nová linka, která byla zkolaudována v roce 2019, podle něj v tomto směru splnila všechna očekávání. „Z hlediska zkušebního provozu byly všechny parametry vždy splněny,“ řekl.

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Rekonstrukce staré vodní linky je stejně jako dřívější výstavba nové součástí projektu celkové modernizace čistírny s odhadovanými náklady 36 miliard korun. Po nyní zahajovaném projektu má následovat modernizace takzvaného kalového hospodářství a také technologie pro další stupeň čištění odpadních vod, jehož zavedení do roku 2033 požaduje Evropská unie.

Město v roce 2022 schválilo, že financování investic do čistírny zajistí peníze z vodného a stočného. Od té doby se ročně zvyšuje o dvě procenta nad inflaci, což potrvá do roku 2028. Poté má být nárůst pouze o míru inflace.

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