Čtrnáctkrát trestaný postrach drogerií. Kradl, aby měl na jídlo a pervitin

„Muž získal pro svoji schopnost obstarat takřka jakékoliv drogistické zboží trefnou přezdívku ‚Drogista‘,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Repertoár zboží, na které se muž zaměřoval, byl vcelku široký. Vedle pleťových krémů a parfémů opakovaně kradl i elektrické zubní kartáčky a zastřihovače vlasů.

„Provedení krádeží probíhalo dle takřka identického scénáře. Obviněný vešel do prodejny a v okamžiku, kdy nebyl pod dozorem obsluhy, si ukryl vybrané zboží pod oděv a vzápětí drogerii kvapně opustil,“ popsala Siřišťová.

Nejdřív na oběd a pak krást

Podle policejní mluvčí se muž dle svých slov po lednovém propuštění z výkonu trestu ocitl bez prostředků a krádežemi zboží v drogeriích si obstarával peníze na jídlo a drogy.

„Svůj typický den popsal kriminalistům tak, že se po dopoledním odpočinku vypravil nejdříve na oběd a následně do některé z pražských drogerií. Po úspěšné krádeži a prodeji odcizeného zboží si zakoupil svoji denní dávku pervitinu,“ uvedla Siřišťová.

Jelikož obviněný vypověděl, že takto trávil většinu dnů na svobodě, až do svého zadržení a umístění do vazby, obracejí se kriminalisté na veřejnost, zejména na personál drogerií, s žádostí o oznámení případné další trestné činnosti tohoto recidivisty, ke které mohlo dojít od ledna do října letošního roku.

Kriminalisté doposud zadokumentovali a objasnili deset případů krádeží, kdy muž svým jednáním způsobil škodu bezmála 50 tisíc korun, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.