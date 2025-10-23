Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

„Tak prý dnes byla takováto krásná duha,“ napsal pod svůj příspěvek uživatel Daniel Suk.
Cestu do práce jel přes centrum a Karlův most. A tam se zastavil, aby se zářivým nebem pokochal.
Vyfotit ji stačil nejen klenoucí se přes – vzhledem k hodině – ještě prázdnou historickou památku, přidal i detaily úkazu nad Petřínem.
Podobně na tom byli i lidé v jiné části metropole. Čtenářce Marii duha zpříjemnila ranní čekání na tramvaj na holešovickém Výstavišti.
Svítání prozářilo nebe i v Košířích. Výhled z jednoho z tamních balkonů na východní straně nabízel mraky zbarvené do oranžova a směrem na západ zase duhu.
Lidé příspěvky sdílejí na sociálních sítích. Uživatel Vichr z hor přidal kromě fotky také video.
Úkaz si vyfotil také lékař a bývalý senátor Marek Hilšer. Ten snímek pořídil na Malostranském náměstí pohledem přes kostel sv. Mikuláše.
