Chátrající domek na Kampě zůstane opuštěný, Praha 1 zrušila soutěž na pronájem

Nejvíce se proslavil tím, že se zde kdysi točila oblíbená komedie Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Malebný objekt známý jako Rybářský domeček stojící v parku na Kampě je ale především lukrativním majetkem zdejší radnice Prahy 1.



Dříve zde fungovala rybí restaurace a v horních patrech sídlil Český rybářský svaz. Jenže už tři roky je objekt zcela prázdný a rychle chátrá. Kromě toho, že ho už mnohokrát počmárali vandalové, je zejména špatný jeho celkový technický stav. Proto městská část opakovaně řeší budoucí využití a zároveň i nutnou obnovu.

Když už se nyní zdálo, že se konečně dům potřebné péče dočká, věc se vrací na úplný začátek. Nové vedení Prahy 1, které je po lednovém převratu na radnici ve funkcích teprve pár týdnů, totiž v úterý na svém jednání zcela zastavilo řadu měsíců připravované výběrové řízení na dlouhodobý pronájem objektu a přilehlého pozemku.

Překvapení pro bývalou koalici

To nepříjemně překvapilo především členy ještě nedávné vládnoucí koalice, kteří projekt dlouhodobě připravovali.

„Nic jsme netušili, jsem velmi zklamaný. Je to výsledek naší roční práce. Nikdo s námi nic ani nekonzultoval a rovnou rozhodli,“ neskrývá zklamání bývalý radní Prahy 1 pro majetek a dnes už opoziční zastupitel David Bodeček (Piráti). Ten byl shodou okolností jako nový předseda kontrolního výboru zastupitelstva přítomen hlasování rady.

Na druhou stranu vítá, že nová rada slíbila do rozhodování o další budoucnosti domu zapojit i místní obyvatele a spolky.

„Jen mě trápí, že vypsání nového výběrového řízení i v souvislosti s participací občanů znamená další výrazné odsunutí projektu. Přitom objekt není v dobrém stavu,“ upozorňuje opoziční zastupitel.

„Chyběla základní představa“

Veškerou kritiku ale současný radní Prahy 1 pro oblast majetku Jan Votoček (TOP 09) odmítá a zároveň zrušení výběrového řízení obhajuje.

„Chyběla základní ideová představa, co od toho radnice vlastně chce. Zadání se pak velmi těžko plnilo, a tím pádem byly výsledné nabídky problematické,“ tvrdí radní Votoček.

Praha 1 plánuje vypsat zcela nové zadání veřejné soutěže, a to právě až na základě participace s občany. Není ovšem zatím jasné, jestli budou mít uchazeči znovu možnost podat nabídku i na investici do rekonstrukce jako ve zrušeném řízení, nebo nejprve radnice nechá objekt obnovit na vlastní náklady a následně bude soutěžit budoucího nájemce jen podle účelu a výše nájemného.

„Byl bych rád, kdyby objekt znovu začal naplno žít do konce tohoto volebního období,“ nezastírá radní Votoček, že problém nevyřeší během pár měsíců. To by ovšem znamenalo, že opravený Rybářský domeček začne sloužit nejdříve na podzim roku 2022.

Ačkoliv využití bude záležet na návrzích místních obyvatel i následných nabídkách samotných uchazečů v dalším výběrovém řízení, přiznává Votoček, že by si přál v prostoru na Kampě návrat cenově dostupné rybí restaurace. Praha 1 také slibuje, že než bude domek opraven a vybrán nový nájemce, měl by dočasně sloužit pro různé kulturní aktivity.

Otázka budoucího osudu Rybářského domečku, oficiálně označovaného jako Michnovský letohrádek, se táhne už od minulého volebního období. Konkrétně v 2017 vyhlásila vůbec první veřejnou soutěž na další využití objektu rada města kolem tehdejšího starosty Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09). Na vítězi se ale neshodla.

Zatím poslední výběrové řízení na dlouhodobý pronájem objektu vypsalo ještě před svým odvoláním předchozí vedení radnice loni koncem října. Nakonec se sešlo celkem jedenáct různorodých nabídek.

Někteří uchazeči spíše navrhovali nekomerční provoz a spoléhali na finanční pomoc radnice, jiní měli představu zde otevřít luxusní restauraci a slibovali investovat i dvacet milionů korun do rekonstrukce. Kromě toho zde mohlo vzniknout i muzeum, galerie, kulturní centrum nebo třeba pekárna.

Zrušení tendru na pronájem objektu na Kampě ale není zdaleka jediným případem, kdy nové vedení hned po svém nástupu zcela přehodnotilo plány předchůdců. Současná koalice například odmítá i plánovaný převod Nemocnice Na Františku na magistrát, nechce plošně rušit provoz restauračních zahrádek po 22. hodině a podle bývalého starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) také začala propouštět řadu dosavadních zaměstnanců úřadu.