Jako v Paříži. Oblouky Negrelliho viaduktu oživí kavárny i obchody

V minulosti pod památkově chráněným Negrelliho viaduktem parkovala auta, po dokončení rekonstrukce nejstaršího pražského železničního mostu přes Vltavu budou v jeho obloucích kavárny, obchody nebo třeba dílny.



Schválená studie od architektonického studia MOBA předpokládá, že úpravy oblouků a okolí viaduktu vyjdou na 318 milionů korun. Dalších 25 milionů by měl stát projekt, pro nějž bude studie závazným podkladem.

Práce chce magistrát naplánovat tak, aby na aktuální rekonstrukci viaduktu plynule navázaly úpravy jeho oblouků a okolí.

Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) město se Správou dopravní železniční cesty (SŽDC), která rekonstrukci vede, vyjednalo například to, aby většina oblouků měla přípojky na vodu, elektřinu a odpad.

„SŽDC viadukt rekonstruuje jen čistě technicky a z dopravního hlediska. My chceme, aby Negrelliho viadukt zároveň oživil město,“ říká Scheinherr.

Nové využití proto nalezne 45 ze 74 oblouků mostu. Mají v nich být kavárny, galerie, obchodní prostory, coworkingová centra nebo třeba pobočka městské knihovny. V místě křížení ulic Pernerova a Prvního pluku vznikne nový park s trávníkem, lavičkami a platany.

Prostor kolem oblouků bude vydlážděný lámanou červenou žulou, studie navrhuje také vysázení několika nových stromů podél celého viaduktu. Jejich zavlažování budou zajišťovat retenční nádrže pod povrchem.

„Okolí viaduktu, které se promění po vzoru železničních viaduktů v zahraničí, se otevře lidem a bude sloužit jako další místo, kde se Pražané mohou cítit příjemně a bezpečně,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Inspiraci Praha čerpá v podobných projektech ze západní Evropy. Oblouky pod železniční tratí v minulosti oživila například Paříž, Vídeň nebo Curych.

Oprava Negrelliho viaduktu začala v létě 2017. Vlaky by se na něj měly vrátit příští rok v červnu. Na konci roku 2020 by měla být podle plánů SŽDC hotová kompletní rekonstrukce mostu. Dokončení celkové proměny oblouků i okolí město plánuje na léto 2022.

VIDEO: Stavbaři umístili na Negrelliho viadukt v Praze nový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rychlost ale není to hlavní. Repetitivní charakter oblouků umožňuje dělat úpravy postupně. Důležité je především to, aby byla náplň oblouků co nejbohatší. Aby tam vedle sebe mohla být třeba hipsterská kavárna a menší podnikání typu dílny nebo knihkupectví,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

K mostním obloukům, které obsadí provozovatelé komerčních nebo kulturních provozů, spadají také dva oblouky na ostrově Štvanice, do nichž SŽDC rovněž nainstaluje přípojky. „Tam bude prostor spíše pro dočasné akce. Stálé provozy by byly ohroženy povodněmi,“ uvádí Scheinherr.

Přes Štvanici navíc v budoucnu povede lávka, která propojí Karlín s Holešovicemi. Město už uzavřelo smlouvu s projektantem, který nyní připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Kobky na náplavkách na konci léta Blízko k nové podobě mají kobky na náplavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží. Vyplní je, podobně jako oblouky Negrelliho viaduktu, kavárny, galerie nebo třeba pobočka městské knihovny. Na jaře začala Praha hledat provozovatele čtrnácti kobek na obou nábřežích. Výběrové řízení, do kterého se přihlásilo okolo stovky projektů, již skončilo a podle radního pro oblast majetku Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) by měly být výsledky známé na začátku července. „V průběhu července budeme kobky předávat provozovatelům, kteří si je upraví. Předpokládám, že stihnou závěr letošní letní sezony,“ řekl radní.



O tom, co přesně v jednotlivých obloucích Negrelliho viaduktu bude, by se mohlo rozhodovat podobně, jako tomu je u kobek na náplavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží. Tam při rekonstrukci Praha vyhlásila výběrové řízení, jehož výsledky v nejbližší době zveřejní. Hledala komerční i nekomerční provozy.

„Předpokládáme, že i u Negrelliho viaduktu vyhlásíme otevřené výběrové řízení, část prostoru by mohla být poskytnuta i institucím v okolí, například Karlínskému hudebnímu divadlu, které samo projevilo zájem. Zbytek oblouků bychom vybrali podle ideové koncepce,“ popisuje radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Podle něj by měl mít Negrelliho viadukt a jeho okolí kurátora, stejně jako ho mají zmiňované náplavky. Kurátor by dohlížel na architektonickou a ideovou jednotu.

Město by tak mělo mít pod kontrolou vizuální podobu provozoven, aby prostor nebyl zahlcen například nevkusnou reklamou. „Správcem by byla městská společnost Trade Centre Praha,“ dodává radní Chabr.