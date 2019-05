Praha se do dokončení radiál nehrne, přednější je metro s okruhem

Radiály paprskovitě se rozbíhající do všech směrů stále na některých místech v Praze chybí. Buď částečně, nebo zcela.

Přitom magistrát v poslední době netlačí na jejich dokončení zdaleka tak intenzivně jako třeba na projekty budování metra D, nové tramvajové tratě nebo dostavbu okruhů.

Náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) ale odmítá, že by radiály jakkoli odsouval do pozadí. Přiznává, že v oblasti automobilové dopravy jsou priority jiné.

„Zásady územního rozvoje nám ukládají, že nejdříve mají vzniknout okruhy kolem města a až poté radiály. Protože jinak se po nich nemáte kam dostat,“ vysvětluje.

Síť hlavních komunikací v Praze.

Z těch dosud chybějících je v přípravách už delší dobu nejdále Radlická radiála. I ona se však v současnosti potýká s řadou problémů.

Její západní část mezi plzeňskou dálnicí D5 a Stodůlkami už stojí téměř čtyřicet let, jenže druhý úsek, který má být dlouhý 5,5 kilometru a napojit se má v oblasti Smíchova na Dobříšskou ulici, stále chybí.

Projekt za zhruba čtrnáct miliard korun je už od loňského ledna pořád ve fázi územního řízení. Postup se zasekl především kvůli několika stovkám připomínek, které musí úřady vypořádat.

Námitky přišly od spolků a iniciativ i od jednotlivých obyvatel žijících v okolí a nejčastěji se týkají obav z hluku a znečištění ovzduší, zahlcení okolních ulic dopravou v případě kolon na radiále a také požadavku na zahloubení komunikace ve větším rozsahu, než je nyní plánováno. A to například do oblasti kolem sídliště Botanica nebo Tyršovy a waldorfské školy.

Je tak pravděpodobné, že se současný projekt ještě dočká některých změn. Připouští to i samotný magistrát, který je investorem stavby. „Případné úpravy podané dokumentace k územnímu rozhodnutí se ale budou provádět až po vydání územního rozhodnutí v následném stupni dokumentace,“ upozorňuje mluvčí Prahy Vít Hofman.

Přesto kvůli současným průtahům není podle něj reálné, že by výstavba začala ještě během příštích dvou let.

Výhrady k projektu má dokonce i náměstek Scheinherr. Vycházejí z nedávné studie odborníků z ČVUT, kteří prověřovali plánovanou radiálu po stránce kapacity. A z jejich závěrů vyplývá, že bude nedostatečná zejména v oblasti před napojením na Dobříšskou ulici na Smíchově.

„Nyní zadávám studii, která by měla začít výsledky studie technicky prověřovat,“ doplňuje Scheinherr.

Kromě toho bude žádat dílčí úpravy projektu i radnice Prahy 5. Jako jeden z příkladů uvádí mluvčí městské části Markéta Drešlová zachování výtopny Zlíchov. Má se tak ale také stát až po vydání územního rozhodnutí, aby se celý proces co nejméně narušil.

Kolik vznikne tunelů?

Otazníky dlouhodobě visí i nad Proseckou radiálou, která je z velké části vedena ulicí V Holešovičkách na území Prahy 8. Obyvatelé žijící na kdysi poklidné městské třídě musí denně pod svými okny strpět desítky tisíc projíždějících aut. Situace se pro ně paradoxně ještě zhoršila s otevřením tunelového komplexu Blanka, který do oblasti přivedl další dopravu. Proto se už několik let hovoří o možnosti zahloubení této části radiály.

Teprve před několika týdny však město rozhodlo o vytvoření studie, která posoudí šest různých možností budoucího řešení nejen ulice V Holešovičkách, ale i Povltavské a Libeňské spojky, které by se měly stát součástí dosud chybějícího úseku Městského okruhu a do budoucna by také měly částečně vést pod zemí.

Radiály v Praze Chodovská : Jeden z dopravně nejvytíženějších úseků v metropoli spojuje Jižní spojku s dálnicí D1.

: Jeden z dopravně nejvytíženějších úseků v metropoli spojuje Jižní spojku s dálnicí D1. Chuchelská : Spíše známá jako Strakonická ulice vede od Barrandovského mostu ke křižovatce s Pražským okruhem u Zbraslavi.

: Spíše známá jako Strakonická ulice vede od Barrandovského mostu ke křižovatce s Pražským okruhem u Zbraslavi. Radlická : Od roku 1980 spojuje dálnici D5 se Stodůlkami. Projekt zbylé části, která má vést až na Smíchov, se nyní projednává v rámci územního řízení.

: Od roku 1980 spojuje dálnici D5 se Stodůlkami. Projekt zbylé části, která má vést až na Smíchov, se nyní projednává v rámci územního řízení. Břevnovská : Komunikace by měla vést od výjezdu z Blanky na Malovance až k dálnici D6. Diskuse se však vede o tom, zda má vůbec vzniknout, případně v jaké podobě.

: Komunikace by měla vést od výjezdu z Blanky na Malovance až k dálnici D6. Diskuse se však vede o tom, zda má vůbec vzniknout, případně v jaké podobě. Prosecká : Vede po ulici V Holešovičkách a Liberecké. Zejména v prvním úseku se plánují velké úpravy, jež mají vést ke zklidnění.

: Vede po ulici V Holešovičkách a Liberecké. Zejména v prvním úseku se plánují velké úpravy, jež mají vést ke zklidnění. Vysočanská : Od roku 2011 propojuje Kbelskou ulici, Pražský okruh a dálnici D10 na východě metropole.

: Od roku 2011 propojuje Kbelskou ulici, Pražský okruh a dálnici D10 na východě metropole. Štěrboholská: Plynule navazuje na Jižní spojku. V současnosti prochází náročnou rekonstrukcí.

„Budovat tam tři tunely je pro město velmi náročné a výstavbu by to jen odsouvalo. Jedna z variant proto navrhuje, že bychom pomocí pouze dvou tunelů mohli řešit problém v ulici V Holešovičkách a zároveň vytvořit dostatečně kapacitní Městský okruh,“ naznačuje náměstek Scheinherr, jaký by mohl být výsledek.

Dokument má být hotov do konce letošního roku, až následně magistrát definitivně rozhodne o nejvhodnější variantě. Naopak zcela v nedohlednu je zatím výstavba Břevnovské radiály v Praze 6, přestože i o ní se roky diskutuje.

„V tuto chvíli nemá cenu pracovat na projektové přípravě této stavby, když chybějící severozápadní část Pražského okruhu nemá ani potřebná povolení. Jakmile bude alespoň toto splněno, přípravy zahájíme,“ zdůvodňuje nečinnost Adam Scheinherr.

Tamní radnice sice souhlasí s argumentem, že radiála nemůže vzniknout dříve než vnější okruh, otálení magistrátu se jí ale nelíbí.

„Mám na to rozdílný pohled. Podle nás by se měly obě stavby začít budovat současně,“ tvrdí místostarosta Prahy 6 pro dopravu Jiří Lála (ODS).

Podle něj nic nebrání tomu, aby hlavní město už v současnosti začalo s přípravou studie a následně i s podrobným projektováním radiály. Městská část navíc prosazuje její vybudování ve variantě zahloubení Patočkovy a Bělohorské ulice minimálně v rozsahu od výjezdu z Blanky na Malovance až po Vypich. Naopak návrh Metropolitního plánu počítá s vedením po povrchu.