Útlum alkoturismu. Praha zakázala organizované noční tahy po hospodách

Populistický krok, nikoliv řešení, namítá agentura Agentura Prague Pub Crawl, která nyní zakázanou službu poskytuje, krok magistrátu ve svém vyjádření kritizuje. Klienti podle ní stráví venku minimum času a po 22:00 je průvodci upozorní na to, že platí noční klid a musí být potichu. Pokud to nedodrží, jsou z prohlídky vyloučeni. Poslední přesun je podle vyjádření o půlnoci a akce končí v 00:30. „Největším problémem porušování nočního klidu v Praze 1 je po půlnoci Dlouhá ulice a lidé, kteří tam stojí před kluby a dělají hluk na ulici do 03:00 až 04:00, turisté i místní,“ uvedla firma. To podle ní zákaz pub crawls neřeší, situace se naopak zhorší, protože turisté, kteří tak jako tak navštěvují Prahu kvůli nočnímu životu, stejně skončí neorganizovaně před kluby v centru. Jedná se tak podle agentury pouze o populistický krok, který má zakrýt neschopnost řešit problémy, jako je nedostatek strážníků městské policie, kteří by měli dohlížet na dodržování nočního klidu a jeho aktivní vynucování. „Jsme otevřeni diskusi a spolupráci - ale na jednání na toto téma jsme nikdy nebyli nikým přizváni,“ stojí dále ve vyjádření. (čtk)