Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Jan Bohata
  14:00
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze přesáhla v letošním druhém čtvrtletí hranici 62 tisíc korun. Přesáhla tak republikový průměr zhruba o 13 tisíc. Platový žebříček vedou řídicí pracovníci, v první pětce nejlépe placených oborů se s nimi umístili také řemeslníci či opraváři, ukazuje aktuální analýza struktury zaměstnaneckých mezd v Praze připravená Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meziročně se jedná o takřka šestiprocentní nárůst. Praha je v platovém ohledu „magnetickým polem“ pro střední Čechy. „Mzdová úroveň je Prahou významně ovlivněna. Mzdy zaměstnanců ve Středočeském kraji však byly o 15,9 procenta nižší než ty pražské,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. Ve středních Čechách tato položka překročila hranici 52 tisíc korun.

Mzdy ale rostly ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal mezi kraji druhý nejvyšší absolutní přírůstek,“ shrnul Pavel Hájek z ČSÚ. Průměr oproti zbytku Čech Středočeši překročili asi o 3 tisíce.

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

„Mzdový růst byl ve druhém čtvrtletí skutečně impozantní. Překonal jak historicky běžné hodnoty, tak i všeobecná očekávání. A to hlavně v sektoru služeb a stavebnictví. Tam se projevuje silná poptávka a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což tlačí mzdy směrem nahoru,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ještě zajímavější a vypovídající srovnání nabízí tzv. medián hrubých mezd. Tato veličina představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed platového rozdělení. Medián podle aktuálních dat ČSÚ za rok 2024 dosáhl v Praze na necelých 50 tisíc korun. Významně se tato hodnota ale liší u výdělku mužů a žen.

Nejrychleji rostly mzdy lakýrníkům

„Ve 2. čtvrtletí i nadále platilo, že pokračoval přesun zaměstnanců z průmyslu do sektorů tržních služeb a zdravotní a sociální péče a školství. Nejvýrazněji rostla ve druhém čtvrtletí mzda v profesních, vědeckých a technických činnostech. Dvouciferným tempem rostly mzdy i ve stavebnictví,“ objasnil Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.

Průměrná mzda v kategorii řemeslníci, opraváři překročila 42 tisíc korun. Poptávka po kvalifikovaných pracovnících je obrovská. Největší nedostatek je u kvalitních zedníků, klempířů, pokrývačů, instalatérů a topenářů. Některé firmy přitom musejí vzhledem k nedostatku pracovníků odmítat zakázky.

Mzdy, které hodně stojí. Pražané vydělají dost, peníze ale spolknou služby

Podle dat za první letošní pololetí nejrychleji v této branži rostly průměrné nástupní mzdy lakýrníkům, a to o přibližně 10 procent na takřka 44 tisíc korun. Přes 40 tisíc korun přerostly průměrné výplaty též truhlářům a zámečníkům. Těsně pod 40 tisíci korunami zůstali třeba topenáři. „Zájem uchazečů o nabízené pozice však klesá. Meziročně počet reakcí na jednu pozici klesl v průměru o 7 procent. Na vypsané pozice reaguje nyní v průměru jen šest lidí,“ říká Michal Španěl z portálu JenPráce.

Zlaté „ručičky“

Řemeslníci se navíc zatím nemusejí obávat konkurence nastupujících moderních technologií, robotizace, automatizace a umělé inteligence (AI). „Jejich práce často vyžaduje velké množství různorodých pohybů v nestandardních podmínkách,“ uvedl Michal Španěl.

V pětici nejlépe hodnocených profesí v hlavním městě se umístili také techničtí a odborní pracovníci. Do této skupiny zaměstnanců patří třeba stavební technici, mistři ve strojírenství, technici provozu ICT nebo také realitní makléři. Výše jejich průměrných mezd překročila 58 tisíc korun.

V příštích pěti letech podle společnosti Manpower moderní technologie nejvíce promění pozice v oblastech jako jsou IT, produkce a výroba, logistika, obchod a marketing. Vliv AI se podle odborníků může projevit v rámci řemesel v jiné podobě. „V oblasti lidských zdrojů AI automatizuje nábor, analyzuje životopisy, personalizuje školení a pomáhá s plánováním kapacit,“ uvedla některé příklady Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze přesáhla v letošním druhém čtvrtletí hranici 62 tisíc korun. Přesáhla tak republikový průměr zhruba o 13 tisíc. Platový žebříček vedou řídicí...

14. září 2025

V Krči zasahovali policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  13:40

Dálnice D11 u Jiren byla kvůli osazení nosníků nového mostu 18 hodin zavřená

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je po osazení nosníků nového mostu opět plně průjezdná. Provoz v obou směrech se podařilo obnovit v neděli hodinu po poledni. Úplná uzavírka začala v sobotu v 19:20 a...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  13:30

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho...

13. září 2025  19:56

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Teplice - Ml. Boleslav 2:3, hosté otočili ještě do přestávky. Dvakrát slavil Vojta

Tepličtí fotbalisté nadále strádají. Ve čtvrtém kole Chance Ligy doma padli 2:3 s Mladou Boleslaví a prohráli popáté v řadě. Hosté se odlepili od spodních příček tabulky a připsali si druhé vítězství...

13. září 2025  16:59,  aktualizováno  17:16

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:22

Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení

Pokud lidé zároveň pobírají příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na dítě a příspěvek na živobytí, bude jim stačit o tyto sociální dávky požádat pouze jednou. Od října je nový zákon...

13. září 2025

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.