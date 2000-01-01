Dendrologická zahrada v Průhonicích u Prahy láká v těchto dnech na kvetoucí rododendrony a azalky. Období kvetení trvá od půlky dubna do půlky června a návštěvníci budou moci postupně obdivovat asi tisíc zahradních odrůd. Rozkvět bohužel poznamenal rychlý nástup vegetace, velké sucho a následný mráz. „Letos se zatím sezona nevyvíjí ideálně,“ uvedl Michal Severa z odboru šlechtění a pěstebních technologií Výzkumného ústavu pro krajinu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kvetení rododendronů se totiž každoročně vyvíjí podle počasí. Rozhodující jsou aktuální podmínky i průběh předchozí sezony. „Kvetení pěnišníků závisí na průběhu sezonních podmínek, zejména na teplotě, vlhkosti a výskytu mrazů. Obecně platí, že pro dlouhé a efektní kvetení jsou nejlepší vyrovnané, spíše chladnější a mírně vlhké podmínky,“ řekl Severa.
Přestože podmínky nejsou stoprocentní, zahradu ovládly pestré barvy. Návštěvníci zde budou moci postupně obdivovat asi tisíc druhů od planých k historickým až po moderní odrůdy včetně výsledků vlastního průhonického šlechtění. Celkový počet keřů dosahuje několika tisíc exemplářů.
Rododendrony jsou s Průhonicemi spojeny od konce 19. století. Tehdejší majitel zámku a parku hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca si je oblíbil, propagoval je a pěstoval pro jejich mimořádnou estetickou hodnotu.
Po odprodeji průhonického panství státu zde v roce 1927 vznikl výzkumný ústav, který se od počátku věnuje mimo jiné systematickému šlechtění pěnišníků.
Průhonice se tak postupně staly místem, kde vznikaly nové mrazuvzdorné odrůdy vhodné pro pěstování ve středoevropských podmínkách.
České zimy byly totiž příliš drsné pro některé populární odrůdy z Anglie a Německa a mnoho z nich nebylo schopné zdejším podmínkám odolávat. Šlechtitelé proto začali cíleně křížit odolnější druhy a vytvářet nové odrůdy vhodné pro domácí klima.
Dnes dendrologická zahrada neslouží pouze jako návštěvnický areál, ale také jako vědecké pracoviště. Uchovávají se zde významné a unikátní genové zdroje.
Budování zahrady začalo v 70. letech minulého století a již od počátku měla sloužit nejen k uchovávání sbírek rostlin, ale i k ověřování jejich biologických vlastností a možností následného využití v krajinářské či zahradnické tvorbě.
Rododendrony v tomto období v Průhonicích kvetou i v parku, který spravuje Botanický ústav Akademie věd ČR a který je součástí památkové rezervace s ochranou UNESCO.
