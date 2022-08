Křížová cesta na mostě. V Praze lidé protestovali proti sponzorům Ruska

Účastníci akce se sešli na začátku Karlova mostu ze strany od Malostranského náměstí, průvod pak šel zhruba do poloviny mostu, kde se lidé seřadili do řady. Lidé na mostě nesli symbolické kříže v barvě ukrajinské vlajky s logy například oděvní značky New Yorker, potravinářské firmy Bonduelle, aerolinií Emirates nebo banky UniCredit. Kromě log firem nesli někteří lidé transparenty v češtině a angličtině s nápisy jako „Rusko je teroristický stát“, „Stop ruskému imperialismu“ nebo „Rusko lže, Rusko mučí, Rusko vraždí“.

Transparenty také vyzývaly kolemjdoucí, aby navštívili web americké Yaleovy univerzity, kde lze nalézt seznam firem, které stále neomezily své působení v Rusku. „Chceme podpořit to, aby firmy z ruského trhu odcházely, a jako konzumenti vyjádřit podporu těm, kteří už odešli,“ řekla ČTK jedna z organizátorek akce Julie Levková.

Právě z tohoto seznamu organizátoři vybrali zhruba třicet značek, které jsou českým spotřebitelům dobře známé. Chtěli upozornit také například na to, že firma New Yorker v březnu, tedy už po ruské invazi na Ukrajinu, otevřela v Moskvě novou pobočku. Z dalších módních značek se na akci objevilo logo společností United Colours of Benetton, Diesel, Lacoste nebo Georgio Armani. „Tyto firmy za šest měsíců neudělaly ani to, že by zastavily investice ani nové projekty v Rusku,“ doplnila Levková.

Na křížích se objevilo také logo maďarského ropného a plynárenského koncernu Mol, výrobce spotřebního zboží Zepter nebo potravinářských firem Kotányi nebo Lactalis. Nesli také logo německé Raiffeisenbank a koncernu Yamaha. Levková dodala, že vzniká také mobilní aplikace, která umožní spotřebitelům po naskenování čárového kódu zjistit, zda produkty v obchodech pochází od firem, které v Rusku stále působí, či nikoliv.