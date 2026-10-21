Na novém Alpine Coasteru čeká na zakázníky 650 metrů dlouhá jízda na vozíku vedeném po kolejnici. Rychlost jízdy si člověk upravuje sám pomocí páček umístěných po obou stranách. Stejně jako na klasické bobovce i zde lze dosáhnout rychlosti až 45 kilometrů v hodině.
Návštěvníci se však nemusí bát páčku stlačit až na doraz. Provoz je řízen počítačově skrze monitoring 2 tisíc magnetů umístěných na dráze. Systém hlídá přesnou polohu vozíku a indukční brzdy jej podle potřeby automaticky přibržďují. Na rozdíl od staré bobovky se jezdci musí navíc připoutat.
Na nové dráze mohou děti jezdit samostatně od 8 let, pokud měří alespoň 135 centimetrů. Od 3 do 7 let jezdí pouze s doprovodem. Na klasické dráze jezdí do 8 let s doprovodem. Zakoupené jízdenky platí na obě dráhy a zákazník si z nich vybírá až na místě. Jedna jízda stojí 99 korun, 5 jízd 400 korun a 10 jízd 100 korun. Jízdenky platí po dobu tří měsíců od zakoupení. Lístek na 20 jízd za 1 300 korun a na 30 za 1 800 korun platí rok.
Cílem bylo vybudovat celý areál
Kapacita se s novou dráhou zdvojnásobila. Za hodinu je Bobovka schopna přijmout až 400 návštěvníků. Největší proměnou však prošel prostor mezi dráhami. Investice do celkové rekonstrukce činí kolem 100 milionů korun a obešla se bez dotací.
„Záměr je vybudovat celý areál, není to jenom o bobovce,“ řekl jednatel společnosti Bobová dráha Praha Jan Kantor na akci s novináři s tím, že v plánu bylo postavit místo, kde mohou lidé strávit celé odpoledne, aniž by nutně museli jezdit.
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Areál nově tvoří soustava plošin a teras s posezením ve tvaru pěti elipsoidů, namísto jedné velké budovy s restaurací, jak tomu bylo předtím. Plochy stojí v různých výškách, klesají souměrně s kopcem a kopírují tak konstrukci drah. Z vyšších platforem je vidět přes vinici Máchalka a Vysočany až k Petřínské rozhledně a Hradčanům.
Kochat se mohou i nejezdci, jelikož vstup na terasy i do nového Bistra Bobovka je možný i bez jízdenky. Kantor dodal, že provoz dráhy nemusí být omezen na denní provoz a areál nabízí širokou škálu možností. Vozíky jsou osvětlené a případně lze zavést i noční jízdy. Polemizuje se také o víkendových večírcích ve stylu hudby devadesátých let i modernějších žánrů jako techno. „Uvidíme, co se nám podaří zrealizovat.“
Realizace doprovázelo mnoho komplikací, hlavně kvůli charakteru prostředí. „Stavba vznikala ve svažitém terénu s mocnou vrstvou historických navážek,“ řekl Jaroslav Růžička, jednatel stavařské společnosti Lachman Styl, která stavbu zajišťovala. Jednotlivé části na sebe úzce navazují, a každý krok proto museli pečlivě zvážit a naplánovat.
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Výsledkem je výjimečná betonová stavba prorostlá ocelí. „Snažili jsme se, abychom dynamiku dráhy přenesli do stavby jako takové. Měli jsme spoustu variant, hráli jsme si s tvary a nakonec zvítězil koncept, který skutečně prorostl těmi drahami,“ popisuje architekt Ondřej Fuchs ze studia NoScale architects. „Návštěvník se tak ocitá přímo uvnitř tohoto organismu a může z bezprostřední blízkosti sledovat pohyb jezdců.“
Bobovku i samotný areál ocenil při kolaudaci také lídr Spolu Martin Portlík. „Od roku 2003 je bobovka ikona, bez které si dnes Prahu 9 dokáže málokdo představit,“ řekl. „Velmi se těším, až vyzkouším, jestli dynamika té stavby je cítit i při jízdě,“ dodal se smíchem.
Hřiště až příští rok
Původně mělo být společně s výstavbou nové dráhy a rekonstrukcí areálu dokončeno i dětské hřiště, ale technologická obtížnost plánu to nedovolila. Podle Kantora by mělo být dostaveno příští rok. „Další fáze otevření bude řádově na jaře, a to už bude kompletní,“ řekl.
Herní zóna bude stát na střeše nového objektu. Největší část nabídne sedm tobogánů dlouhých 110 metrů a provazové hřiště. Vybuduje se tam také trampolína, která je však podle architekta spíše relaxační sítí. „Když sem někdo přijde s dětmi, tak zapomene, že ty děti má, protože tam se de facto ztratí,“ zavtipkoval jednatel.