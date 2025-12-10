Obchod v Sapě skladoval víc než půl tuny pyrotechniky, inspekce ho zavřela

Autor: ,
  12:53
Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) dočasně uzavřeli jednu z prodejen v pražské tržnici Sapa, která skladovala více než 500 kilogramů výbušných látek. Z8soby pyrotechniky tam více než šestinásobně překročily zákonný limit, který povoluje maximálně 80 kilogramů.
Tržnice Sapa

Tržnice Sapa | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Tržnice Sapa
Tržnice Sapa
Tržnice Sapa
Tržnice Sapa
18 fotografií

Obchodní inspekci, která prodej a zacházení s pyrotechnickými výrobky v závěru roku kontroluje pravidelně, doprovázel mladistvý figurant.

„Vzhledem k nepřípustnému množství pyrotechnických výrobků by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti. Nařídili jsme proto uzavření provozovny na dobu dvou následujících prodejních dnů a oznámili toto opatření kontrolované osobě,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Majitel teď musí do uplynutí dvou dnů zjednat nápravu a informovat o tom inspekci. ČOI kontrolovala prodejce pyrotechniky při společné akci se Státní báňskou správou České republiky.

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

Kontrolu zahájili inspektoři v pondělí večer nákupem ve spolupráci s mladistvým figurantem. Vedle kontroly dodržování zákazu prodeje osobě mladší, než povoluje zákon, ČOI nyní prověřuje ještě několik dalších zjištění.

„Na jejich základě není v tuto chvíli vyloučeno řešení v rámci přestupkového řízení,“ doplnil ředitel regionálního inspektorátu ČOI pro Prahu a Středočeský kraj Karel Mojžíš.

Při loňské kontrolní akci inspektoři po celé zemi od 11. listopadu do 31. prosince provedli téměř dvě stovky kontrol, pochybení zjistili u víc než poloviny z nich.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Od 1. prosince platí v Česku přísnější pravidla pro prodej pyrotechnických výrobků v prodejnách i online. Mimo kamenné prodejny, tedy na tržištích či ve stáncích, se nesmí prodávat pyrotechnika s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a zahrnuje například bouchací kuličky.

Jižní brána Sapy je považována za tu nejhezčí.
Letecký pohled na areál Sapy na jihu Prahy. Právě sem jednou povede metro D.
Sapa je vietnamské velkoobchodní centrum a tržnice, označované médii za město ve městě, působící od přelomu let 1999 a 2000 v areálu bývalého písnického masokombinátu a drůbežárny v Praze. Bývalý masokombinát spadá hlavní částí do Písnice, nejvýchodnější částí do Kunratic.
Vietnamská tržnice Sapa
18 fotografií

Prodejci jsou povinni zajistit, že si pyrotechniku mohou opatřit jen ti, kteří splňují potřebnou věkovou hranici, u některých kategorií musí zkontrolovat i jejich odbornou způsobilost, a to jak při prodeji, tak i při předání.

Vstoupit do diskuse

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Obchod v Sapě skladoval víc než půl tuny pyrotechniky, inspekce ho zavřela

Jižní brána Sapy je považována za tu nejhezčí.

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) dočasně uzavřeli jednu z prodejen v pražské tržnici Sapa, která skladovala více než 500 kilogramů výbušných látek. Z8soby pyrotechniky tam více než...

10. prosince 2025  12:53

Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde

Lítačka není pro dva.

V příštím roce definitivně skončí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna za nové se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či online,...

10. prosince 2025  12:07

Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova,...

Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné bydlení zůstávají dál nevalné, upozorňují odborníci z developerské branže. Kdo si bude chtít v příštích...

10. prosince 2025  11:30

Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Případem údajného vynášení informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude muset...

10. prosince 2025  10:49

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu ve středu ráno na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu....

10. prosince 2025  8:36,  aktualizováno  10:09

Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  23:07

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:29

Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši...

9. prosince 2025  21:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)

Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s...

9. prosince 2025  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.