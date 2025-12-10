Obchod v Sapě skladoval víc než půl tuny pyrotechniky, inspekce ho zavřela

Obchodní inspekci, která prodej a zacházení s pyrotechnickými výrobky v závěru roku kontroluje pravidelně, doprovázel mladistvý figurant.
„Vzhledem k nepřípustnému množství pyrotechnických výrobků by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti. Nařídili jsme proto uzavření provozovny na dobu dvou následujících prodejních dnů a oznámili toto opatření kontrolované osobě,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.
Majitel teď musí do uplynutí dvou dnů zjednat nápravu a informovat o tom inspekci. ČOI kontrolovala prodejce pyrotechniky při společné akci se Státní báňskou správou České republiky.
|
Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje
Kontrolu zahájili inspektoři v pondělí večer nákupem ve spolupráci s mladistvým figurantem. Vedle kontroly dodržování zákazu prodeje osobě mladší, než povoluje zákon, ČOI nyní prověřuje ještě několik dalších zjištění.
„Na jejich základě není v tuto chvíli vyloučeno řešení v rámci přestupkového řízení,“ doplnil ředitel regionálního inspektorátu ČOI pro Prahu a Středočeský kraj Karel Mojžíš.
Při loňské kontrolní akci inspektoři po celé zemi od 11. listopadu do 31. prosince provedli téměř dvě stovky kontrol, pochybení zjistili u víc než poloviny z nich.
|
Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno
Od 1. prosince platí v Česku přísnější pravidla pro prodej pyrotechnických výrobků v prodejnách i online. Mimo kamenné prodejny, tedy na tržištích či ve stáncích, se nesmí prodávat pyrotechnika s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od 15 let a zahrnuje například bouchací kuličky.
Prodejci jsou povinni zajistit, že si pyrotechniku mohou opatřit jen ti, kteří splňují potřebnou věkovou hranici, u některých kategorií musí zkontrolovat i jejich odbornou způsobilost, a to jak při prodeji, tak i při předání.