Přívoz v Troji je mimo provoz kvůli vysokému průtoku vody

„Zatím to vypadá, že by mohl začít jezdit příští týden. My jsme omezení úřadem na průtok 170 kubíků, dneska máme nějaký 350 kubíků. Teče tam tedy dvakrát tolik vody,“ sdělil iDNES.cz Richard Vojta z Pražské paroplavební společnosti.

Provoz přívozu byl kvůli vysokému průtoku vody několikrát přerušen i v minulosti. Téměř přesně před rokem však Pražská paroplavební společnost řešila opačný problém, a to nedostatek vody.

Tehdy museli provozovatelé přívozu odstranit ze dna několik kamenů, aby mohl přívoz fungovat.

Přívoz v Troji dočasně nahrazuje lávku, která se zřítila v prosinci 2017 (o zřícení lávky jsme psali zde). Velkokapacitní loď Troja uveze až 100 cestujících.