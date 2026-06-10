Praha přitvrdí proti ohňostrojům. Městské části je budou moci zakázat úplně

Otázkou zůstává, nakolik bude zpřísnění v praxi účinné. Už nyní se totiž městské policii nedaří dodržování stávajících pravidel důsledně a efektivně vymáhat.
Novela zákona o pyrotechnice dává obcím pravomoc zcela zakázat její odpalování na svém území. Pražští radní se rozhodli tuto pravomoc delegovat na městské části. Většina tuto možnost využije: patří mezi ně Praha 1, 3, 5, 6, 7, 9 a 20 a připojily se i Dolní Měcholupy, Libuš, Suchdol a Velká Chuchle.
Na okrajích města chtějí odpalovací místa
„Jsme přesvědčení, že je vhodné platnost těchto opatření sjednotit, protože zkušenosti ukazují, že vymahatelnost pravidel, která někde platí a o pár metrů dál už zase ne, je velmi nízká a v praxi pak tato pravidla nefungují,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
Některé radnice, například Praha 16, Praha 22, Běchovice nebo Kolovraty, se přiklonily ke druhé formě regulace. Místo plošného zákazu naopak vyčlení konkrétní lokality, kde bude odpalování během roku povoleno.
Ve vyznačených zónách tak lidé budou moci pyrotechniku legálně používat.
Nová vyhláška by měla platit současně s aktuálně platnými pravidly. Pokud ji příští týden schválí zastupitelstvo hlavního města, získají městské části možnost jít nad rámec dosavadních pravidel.
Budou tak moci pyrotechniku na svém území zakázat úplně, nebo naopak vymezit speciální místa, kde budou ohňostroje povolené od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. V současné době vyhláška zakazuje používání pyrotechniky v památkové rezervaci a na vodních tocích i v jejich okolí až do 50 metrů od břehu. Zákaz platí také v okruhu 250 metrů od nemocnic s lůžkovou péčí, domovů pro seniory nebo zařízení pro osoby se zdravotním postižením.
Stejné omezení se týká přehrad, přírodních parků a okolí pražské zoologické zahrady, útulků pro zvířata či veterinárních pohotovostí, a to rovněž v pásmu do 250 metrů.
Kratší doba pro odpalování
Nová vyhláška přinese omezení i na novoroční svátky. Dosud mohli lidé petardy volně odpalovat po celé dva dny v rámci Silvestra i Nového roku. To magistrát výrazně omezí. V případě, že městská část nezavede na svém území úplný zákaz, bude sice odpalování při novoročních svátcích povoleno, ale jen na Silvestra od 17.00 do 2.00 po půlnoci.
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Jak Praha slavila příchod nového roku? Na zákaz pyrotechniky se příliš nedbalo
Nová pravidla nebudou mít vliv na velké profesionální ohňostroje, které mohou městské části na svém území organizovat i nadále.
Cílem novely vyhlášky je omezit negativní vlivy, které jsou s odpalováním pyrotechniky spojené, jako jsou zvýšený hluk, znečištění ovzduší, větší množství odpadu v ulicích a parcích nebo zvýšené riziko požárů. Vymáhání zákazu pyrotechniky ale dlouhodobě příliš nefunguje.
S petardou v ruce
Možnosti městské policie jsou v praxi značně omezené.
„Aby mohl být přestupek na místě projednán, musí být spolehlivě zjištěn; obviněný z přestupku musí být chycen na místě, musí souhlasit se zjištěným stavem věci a s právní kvalifikací skutku a taktéž musí souhlasit s uložením správního trestu, to znamená s uložením pokuty,“ vysvětluje mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Zdeněk Modálek. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, strážníci nemohou pokutu na místě uložit.
Nová vyhláška se přitom na zefektivnění samotného vymáhání nijak nezaměřuje. Podle některých radních tak bude problém přetrvávat i nadále.
„Je to stejný mechanismus, kdy stanovujeme zákazy, se kterými část společnosti nesouhlasí. Bude to opět otázka míry udavačů. Je to stejný mechanismus, nutíme lidi udávat,“ uzavírá radní Zdeněk Kovářík (ODS).